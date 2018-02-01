Suriye: ‘Türkiye’nin Afrin Operasyonu İşgal Yanıt Verilecek

Şam rejimi, Türkiye'nin Afrin'deki harekatını yasadışı bir "saldırı” olarak niteledi ve buna göre bir yanıt vereceğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri operasyonu bariz saldırganlık. Yabancı güçlerin yetkisiz şekilde varlığı işgal anlamına geliyor ve bu temelde gereken yapılacak” denildi.
Türkiye, Afrin'deki YPG unsurlarına yönelik harekatını geçen hafta başlatmıştı.
AA:”YPG bir köyden çıkartıldı”
Bu arada Anadolu Ajansı Türk askerlerinin ve Özgür Suriye Ordusu üyelerinin YPG'yi Afrin bölgesinde bir köyden çıkardığını belirtti.
Anadolu Ajansı Ali Kar köyünün kontrolünün alındığını belirtti.
Anadolu Ajansı, toplamda Afrin'de 20'si köy 7'si tepe dağlık alan olmak üzere 27 bölgenin kontrol altına alındığını kaydetti.
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