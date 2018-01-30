Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için muhalifler haricindeki gruplar toplantı salonunda yerini aldı. Kongrenin başlaması için garantör ülkeler arasındaki diplomasi trafiği devam ediyor.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında kongreye ilişkin bakan düzeyinde görüşmeler sürüyor.
Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi. Reuters haber ajansına konuşan Türk Dışişleri kaynakları da, Soçi’ye katılmayı kabul etmeyen Suriyeli muhalifleri Türkiye heyetinin temsil edeceğini belirtti.
Kendi ülkesinde Lavrov'a protesto
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kongredeki konuşması, katılımcıların bağırışlarıyla kesildi. Bazı delegeler, Rusya’nın hava saldırılarıyla sivilleri öldürdüğünü belirtirken; Esed rejiminin heyeti Moskova’ya teşekkür etti.
"BM temsilcisi eve döndü"
Öte yandan, dün öğle saatlerinde Soçi'ye ulaşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da muhalefetin katılım sorunu nedeniyle kongrede bulunup bulunmamaya henüz karar vermediği öğrenildi. Al Jazeera muhabiri de Mistura'nın Soçi'de kendisine ayrılan eve döndüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında bugün ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti.
Kongreye katılmak üzere dün gece saatlerinde Ankara'dan Soçi'ye gelen Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görmeleri üzerine çıkış yapmayı reddetmişti.
Basın mensuplarına dağıtılan programa göre, açılış seramonisinin ardından kongrenin, Rus akademisyen Vitaly Naumkin ve eski diplomat Aleksandır Aksenerok'un Rusya'nın Ortadoğu politikasına ilişkin bilgilendirmesiyle sürmesi öngörülüyor. İlerleyen oturumlarda Suriyeli delegelerin gerginliği azaltma bölgeleri, anayasa reformu, Kongre'nin hedefleri, sivil toplumun barış sürecine katkıları, dini grupların hakları, "Kürt sorunu" ve uzlaşma için uluslararası çabalar gibi başlıklarda sunumlar yapması planlanıyor.
Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti
SADAT ile ilgili flaş iddia: İktidarı devirmede kullanılabilir
Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda
Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu
Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...
Her şeyi bir bir anlattılar: İş adamları için fuhşa zorluyorlar
Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
Okuyucu Yorumları 0 yorum