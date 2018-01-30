Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için muhalifler haricindeki gruplar toplantı salonunda yerini aldı. Kongrenin başlaması için garantör ülkeler arasındaki diplomasi trafiği devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında kongreye ilişkin bakan düzeyinde görüşmeler sürüyor.

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi. Reuters haber ajansına konuşan Türk Dışişleri kaynakları da, Soçi’ye katılmayı kabul etmeyen Suriyeli muhalifleri Türkiye heyetinin temsil edeceğini belirtti.

Kendi ülkesinde Lavrov'a protesto

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kongredeki konuşması, katılımcıların bağırışlarıyla kesildi. Bazı delegeler, Rusya’nın hava saldırılarıyla sivilleri öldürdüğünü belirtirken; Esed rejiminin heyeti Moskova’ya teşekkür etti.

"BM temsilcisi eve döndü"

Öte yandan, dün öğle saatlerinde Soçi'ye ulaşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da muhalefetin katılım sorunu nedeniyle kongrede bulunup bulunmamaya henüz karar vermediği öğrenildi. Al Jazeera muhabiri de Mistura'nın Soçi'de kendisine ayrılan eve döndüğünü duyurdu.