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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 12:57 | Son Güncelleme

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için görüşmeler sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ikinci telefon görüşmesini yaptı. Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi. Al Jazeera, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'nın Soçi'de kendisine ayrılan eve döndüğünü duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kongredeki konuşması, katılımcıların bağırışlarıyla kesildi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için muhalifler haricindeki gruplar toplantı salonunda yerini aldı. Kongrenin başlaması için garantör ülkeler arasındaki diplomasi trafiği devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında kongreye ilişkin bakan düzeyinde görüşmeler sürüyor.

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi. Reuters haber ajansına konuşan Türk Dışişleri kaynakları da, Soçi’ye katılmayı kabul etmeyen Suriyeli muhalifleri Türkiye heyetinin temsil edeceğini belirtti.

Kendi ülkesinde Lavrov'a protesto

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kongredeki konuşması, katılımcıların bağırışlarıyla kesildi. Bazı delegeler, Rusya’nın hava saldırılarıyla sivilleri öldürdüğünü belirtirken; Esed rejiminin heyeti Moskova’ya teşekkür etti.

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

"BM temsilcisi eve döndü"

Öte yandan, dün öğle saatlerinde Soçi'ye ulaşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da muhalefetin katılım sorunu nedeniyle kongrede bulunup bulunmamaya henüz karar vermediği öğrenildi. Al Jazeera muhabiri de Mistura'nın Soçi'de kendisine ayrılan eve döndüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında bugün ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kongreye katılmak üzere dün gece saatlerinde Ankara'dan Soçi'ye gelen Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görmeleri üzerine çıkış yapmayı reddetmişti.

Basın mensuplarına dağıtılan programa göre, açılış seramonisinin ardından kongrenin, Rus akademisyen Vitaly Naumkin ve eski diplomat Aleksandır Aksenerok'un Rusya'nın Ortadoğu politikasına ilişkin bilgilendirmesiyle sürmesi öngörülüyor. İlerleyen oturumlarda Suriyeli delegelerin gerginliği azaltma bölgeleri, anayasa reformu, Kongre'nin hedefleri, sivil toplumun barış sürecine katkıları, dini grupların hakları, "Kürt sorunu" ve uzlaşma için uluslararası çabalar gibi başlıklarda sunumlar yapması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Suriyeli muhalifler soçi kongresi

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