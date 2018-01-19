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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi davetlileri üzerinde çalışılıyor

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 13:09 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Rusya Devlet Başkanının Ortadoğu ve Afrika özel temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya, İran ve Türkiye'nin kısa zamanda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi davetlileri listesi üzerinde uzlaşmaya varacaklarını ve davetiyeleri göndermeye başlayacaklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Bogdanov, "Yarın veya yarından sonra Türkiye ve İranlı partnerlerimizle davetlilerin listesi konusunda uzlaşacağımızı ve Kongrenin Suriyeli katılımcılarına davetiyeleri hızlı bir şekilde göndermeye başlayacağımızı umuyorum” dedi.

İlk liste versiyonunun hazır olduğunu duyuran Bogdanov, bu liste konusunda Türkiye ile uzlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

Ayrıca Bogdanov, " Kongre eş organizatörleri olan İran'a ve Türkiye'ye bundan önce gönderilen liste üzerine nihai kararı veya yorumları bugün vermesini bekliyoruz. Bu arada Soçi'de İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya gelecek, bu üçlü görüşmenin 20 Ocak'ta düzenlenmesi planlanıyor” dedi.

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