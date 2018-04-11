Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye’de Esad rejiminin kuşatması altındaki başkent Şam yakınlarındaki Duma'ya hafta sonu düzenlediği hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı şüphesinin yol açtığı gerilimin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hakkındaki kararını 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Rus haber ajansı Interfax, Rus havayolu şirketlerinin uyarılmasının ardından ulaştığı bilgileri açıkladı. Rus hükümetinden verilen talimat üzerine Suriye hava sahası Trump'ın açıklayacağı karara kadar kullanılmayacak.

Başka bir Rus haber sitesi ise Suriye hava sahasının görüntüsünü paylaştı. Suriye hava sahasında uçak trafiği tamamen durmuş durumda.

EASA'DAN DA UYARI GELDİ

Rusya'daki haberlerin gündeme oturmasının ardından Avrupa Havacılık Güvenliği de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Suriye'ye askeri müdahale mesajı veren Trump'ın kararı açıklanana kadar söz konusu hava sahasının kullanılmaması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada; "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" ifadelerine yer verildi.