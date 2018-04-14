HABER

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı noktalara düzenlediği hava harekatının maliyeti dudak uçuklattı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 seyir (Cruise) füzesini önledi" dedi. Askeri uzmanlara göre operasyonun yaklaşık maliyeti 240 milyon dolar seviyelerinde.

Bu sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Dünya, Suriye'ye düzenlenen harekata kilitlendi.

Askeri uzmanlar bunun bir 'sınırlı hava harekatı' olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerken, operasyonun başarısına ilişkin her iki taraftan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk adımının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve bugün başka bir harekat düzenlenmeyeceğini açıklarken, koalisyon güçlerince yapılan değerlendirmelerde hedeflerin başarılı bir şekilde imha edildiği kaydedildi.

REJİM: FÜZELERİN ÇOĞUNU İMHA ETTİK

Saldırının ardından batı medyasının aksine Suriye'ye yakın kaynaklar harekatın başarılı olmadığını iddia ederek, Suriye hava savunma sistemlerinin 103 seyir füzesinin 71'ini etkisiz hale getirdiğini savundu.

2018-04-14T130644Z_521328780_RC1A7365B1C0_RTRMADP_3_MIDEAST-CRISIS-SYRIA

OPERASYONUN MALİYETİ 240 MİLYON DOLAR

Öte yandan askeri uzmanlar ise, füzelerin maliyeti, uçakların yakıtı ve diğer bazı unsurların da eklenmesiyle operasyonun maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye operasyon ABD ingiltere Fransa hava harekatı Suriye'ye harekatın maliyeti

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü

Pentagon'dan Rusya'ya cevap: Tüm hedefler başarıyla vuruldu

Pentagon'dan Rusya'ya cevap: Tüm hedefler başarıyla vuruldu

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması

Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması

Son dakika! Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki

Son dakika! Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki

Çin'den flaş Suriye açıklaması

Çin'den flaş Suriye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.