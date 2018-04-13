Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetlerle dünyanın gündemine oturdu.

Donald Trump önce "etkili" bir yanıt verme sözü verdi, ardından da "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump sonraki bir tweetinde ise Suriye'ye ne zaman saldıracaklarını açıklamadığını söyledi

RUSYA KARŞI ÇIKTI

Rusya ABD'den gelen Suriye'ye müdahale açıklamalarının ardından ABD'yi böyle bir adım atmama konusunda uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın giderek endişe verici bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kaotik bir hal aldığını söyledi.

Putin, "Sağduyunun galip gelmesini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola girmesini ve tüm küresel sistemin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasını umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise akıllı füzelerin "son birkaç yıldır toprakları üzerinde uluslararası terör örgütleriyle mücadele eden meşru bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiğini" söyledi.