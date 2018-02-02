Suriye yeni kimyasal silahlar mı geliştiriyor?

Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin yeni kimyasal silahlar ve saldırı yöntemleri geliştirmek için çalıştığı yönünde Washington'ın şüpheleri var. Reuters haber ajansına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililer, 2014 yılında Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmesi için varılan anlaşmaya rağmen Şam yönetiminin stoğunun bir kısmını gizli tutmayı başarmış olabileceğinin düşünüldüğünü dile getirdi.

Gazetecilere brifing veren ABD'li yetkililer, geçtiğimiz yıl İdlib kırsalının hedef alındığı kimyasal saldırı sonrası ABD'nin Suriye ordusuna ait bir hava üssünü vurmasının ardından küçük miktarda kimyasal içeriğe sahip saldırıların sürdüğü belirtildi.

Brifingde Esad güçlerinin kimyasal saldırılarının dönüşüm geçirdiğine de dikkat çekildi. ABD'li yetkililer, saldırıların özelliklerine bakıldığında Suriye'nin yeni silahlar ve yöntemler geliştirmekte olduğunun izine rastlanabileceğini vurguladı. Saldırının kaynağını tespit etmeyi güçleştiren bu yöntemler hakkında gazetecilere daha fazla ayrıntı verilmedi. ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırılar karşısında askeri seçenekleri yeniden gözden geçirebileceğine de dikkat çekti.