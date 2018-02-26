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Suriye Yeniden Yapılanma Projelerine Başladı

26.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti ilk organize yeniden yapılanma projelerine başladı. Ancak 7 yıl süren savaşın, hava saldırılarının, varil bombalarının ardından yeniden yapılanma zor bir görev olacak gibi duruyor

Suriye Yeniden Yapılanma Projelerine Başladı

Suriye hükümeti ilk organize yeniden yapılanma projelerine başladı. Ancak 7 yıl süren savaşın, hava saldırılarının, varil bombalarının ardından yeniden yapılanma zor bir görev olacak gibi duruyor.

Hükümet, yeniden yapılanma çabalarının 200 milyar dolara mal olmasını ve 15 yıl sürmesini bekliyor. Süreci fonlamak adına hiçbir ülke ciddi bir teklif getirmiş değil. Ayrıca şiddetli yeni çatışmalar hala yıkımlara neden olmaya devam ediyor.

Şam, yeniden yapılanma çabalarının 8 ile 13 milyar dolarlık bölümünü karşılayabileceğini belirtiyor. Konuyla ilgili açıklama kabine ekonomi danışmanı Abdul Qadir Azzouz’dan geldi. Şam, uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Ancak bununla birlikte Suriye’yle omuz omuza olanların katılımına izin verileceğini vurguluyor. Bu konuda Rusya ve İran’a atıf yapılıyor. Yani bu ülkelerden özel şirketlerle anlaşmalar imzalanacak, muhtemelen Çin’den de.

Son 10 gündür rejim güçleri başkent Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki doğu Guta’yı aralıksız bombalıyor.

Bölgeye yönelik 2013 yılından bu yana devam eden kuşatma nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, bölgedeki birçok yer enkaz yığınına dönüştü.

Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaşta resmi kayıtlara göre 400 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 10 milyondan fazlası da evlerinden oldu. Suriye’ye komşu ülkeler 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Sadece Türkiye’de 3 milyon Suriyeli kalıyor.

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