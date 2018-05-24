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Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Suriye devlet basını, ABD liderliğinde Suriye ve Irak'ta görev yapan uluslararası koalisyonun sabah karşı İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğu iddia edilen bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısında 12 yabancı milisin hayatını kaybettiğini yazdı.

Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, hayatını kaybeden kişilerin Beşar Esad rejimine bağlı değil, İranlı olduğu tahmin edilen yabancılar olduğunun belirtildiğini duyurdu.

Suriye ve İsrail basınındaki haberlere göre, Suriye hükümetine yakın bir kaynak, hedef alındığı belirtilen üssün İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu söyledi.

İddiaların ardından konuşan bir ABD'li yetkili, hava saldırıları hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

"ABD, SADDAM HÜSEYİN'İN KADERİNİ PAYLAŞACAK"

İran Devrim Muhafızları'ndan dün yapılan açıklamada, "ABD İran'a saldırırsa, Saddam Hüseyin'in kaderini yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD geçtiğimiz günlerde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda tarihin en güçlü yaptırımlarıyla karşılaşacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye İRAN ırak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yerle bir etsin
müslüman dünyası ayılmadıkça uşaklıktan vazgeçmedikçe hertürlü bela islam alemine müstehak..
ABD'nin haberim yok diyor, israil vurdu diyor.
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