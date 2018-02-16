'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters, Rus özel güvenlik şirketleri ya da yapılarına mensup paralı askerlerden 300 kişinin geçen hafta Suriye'de düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını öne sürdü.

Hafta başında BBC Rusça Servisi'ne konuşan kaynaklar, geçen hafta yaşanan ABD bombardımanı sırasında ölenlerden en az ikisinin Rus savaşçılar olduğunusöylemişti.

Conflict Intelligence Team (CIT) adlı bağımsız ve kar amaçlı olmayan Rus araştırma sitesi, şu ana kadar bombardımanda ölenlerden 8 Rus'un kimlik bilgilerine ulaşıldığını ifade etmiş, bazı Rus gazeteleri ise ölen Rusların sayısını 13 olarak vermişti.

'Rusya'ya götürüldüler'

Reuters haberini bir kaç farklı kaynağa dayandırıyor.

Ajansa konuşan bir askeri doktor 100 kişinin öldürüldüğünü söylerken, bir başka kaynak ise en az 80 Rus'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beş farklı kaynak ise yaralananların Suriye'den çıkarılarak dört Rus askeri hastanesine gönderildiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan ve Moskova'da çalışan askeri doktor, Cumartesi akşamı itibariyle hastanede bu olayla ilgili en az 50 yaralı olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.