Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Afrin'deki sözde Kürt yönetiminin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Suriye devletini, Afrin'e karşı egemenlik yükümlülüğünü yerine getirmeye, Türkiye ile olan sınırlarını Türk işgalcilerinin saldırılarından korumaya ... ve Suriye silahlı kuvvetlerini Afrin bölgesinin sınırlarını güvence altına almak üzere konuşlandırmaya çağırıyoruz" denildi.

YENİ BİR CEPHE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cumartesi günü Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG/PYD unsurlarına karşı başlattığı kara ve hava harekatıyla, bölgedeki gruplar ve onların dış destekçileri arasında değişen ittifakların yaşandığı iç savaşta yeni bir cephe açılmış oldu.

ABD, YPG'yi IŞİD'e örgütüne karşı karadan yürütülen mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırı boyunca Kürtlerin yönettiği diğer bölgelerde de bu gruba destek veriyor. ABD özel kuvvetlerine ait birlikler Afrin'de bulunmuyor ancak YPG ve müttefiklerinin kontrolü altındaki başka bölgelerde bulunuyorlar.

ABD'nin YPG'ye desteği, Washington'un NATO müttefiki olan Türkiye'yi öfkelendiriyor. Türkiye, terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi yok etmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Kürtlerin kendi yönetimlerini kurma çabaları, merkezi devletten özerklik talebi fikrini reddeden Şam'ı da ürkütüyor.

Esad'ın ana muhaliflerinden biri olan Türkiye, Esad'ın en büyük yabancı askeri destekçisi olan Rusya ile Afrin operasyonu konusunda anlaştığını ifade etti.