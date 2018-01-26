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Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 10:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Reuters'ta yer alan habere göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Kürtler, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimine, kendilerini "Türk saldırısına" karşı savunması için asker gönderme çağrısı yaptılar. Afrin'i yöneten Kürtler, özerklik almak istedikleri Suriye hükümetinden yardım istemiş oluyorlar.

Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Afrin'deki sözde Kürt yönetiminin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Suriye devletini, Afrin'e karşı egemenlik yükümlülüğünü yerine getirmeye, Türkiye ile olan sınırlarını Türk işgalcilerinin saldırılarından korumaya ... ve Suriye silahlı kuvvetlerini Afrin bölgesinin sınırlarını güvence altına almak üzere konuşlandırmaya çağırıyoruz" denildi.

YENİ BİR CEPHE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cumartesi günü Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG/PYD unsurlarına karşı başlattığı kara ve hava harekatıyla, bölgedeki gruplar ve onların dış destekçileri arasında değişen ittifakların yaşandığı iç savaşta yeni bir cephe açılmış oldu.

ABD, YPG'yi IŞİD'e örgütüne karşı karadan yürütülen mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırı boyunca Kürtlerin yönettiği diğer bölgelerde de bu gruba destek veriyor. ABD özel kuvvetlerine ait birlikler Afrin'de bulunmuyor ancak YPG ve müttefiklerinin kontrolü altındaki başka bölgelerde bulunuyorlar.

ABD'nin YPG'ye desteği, Washington'un NATO müttefiki olan Türkiye'yi öfkelendiriyor. Türkiye, terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi yok etmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Afrin'de korkunç tuzak deşifre oldu!

Kürtlerin kendi yönetimlerini kurma çabaları, merkezi devletten özerklik talebi fikrini reddeden Şam'ı da ürkütüyor.

Esad'ın ana muhaliflerinden biri olan Türkiye, Esad'ın en büyük yabancı askeri destekçisi olan Rusya ile Afrin operasyonu konusunda anlaştığını ifade etti.

Zeytin Dalı Harekâtı-ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey: ABD, Ankara ve PYD'yi yeniden uzlaştırmalı
Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...
ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda
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Anahtar Kelimeler:
Kürtler Beşar Esad Suriye PYD YPG Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
SURİYEDE KÜRT NUFUS 900 BİN... AMA ÜLKENİN 3 DE 1 Nİ ABD NİN SAYESİNDE İŞGAL EDİYOR. NEDİR BU İHANET? ŞİMDİDE YARDIMMIŞ!!! KAHROLUN HAİN PKK-PYD...
@mercan_2538 yav kardeş şu pkk terorislere kürt demeyin ordaki kürt halkı da perişan orda bela olmuşlar miletin başına zaten sizde ha bire kürd dedikçe destek alıyorlar....
@mercan_2538 yav kardeş şu pkk terorislere kürt demeyin ordaki kürt halkı da perişan orda bela olmuşlar miletin başına zaten sizde ha bire kürd dedikçe destek alıyorlar..
@mercan_2538 yav kardeş şu pkk terorislere kürt demeyin ordaki kürt halkı da perişan orda bela olmuşlar miletin başına zaten sizde ha bire kürd dedikçe destek alıyorlar.. bakın ordumuzun yarısı kürt ülkesi için canını veren nice kürtler var ..
La bi seferde erkek olun çıkın da savaşın. İt gibi ürersiniz kalabalıkta tenhada. iş gerçeğe dönünce kıstırırsınız kuyruğu. Siz değil ağa babalarınız gelsin ağa babalarınız Türkün gücünü tüm dünya görecek
Ne olursa olsun Esad o bölgede simgesel de olsa güç.Esad la yapılacak bir anlaşma bizi küçültmez.Tükürdüğümüzü yalamak da olmaz.Bu bir devlet bekaası için yapılan iş olur ancak.Arkasında rusyanın olduğunu da unutmayalım.Ancak her konuda ulduğu gibi temkini elden bırakmayacağız elbette.
adamlar esaddan yardım istiyo bizimkilerde esadla masaya oturun diyo çığılık atıyo
Denize düşen yılan,Timsaha sarılıyor
akape bu patlamalarda hayatını kaybedenleri hiç hatırlamıyor. çünkü pkk ile anlaştığı yıllarda ve hemen sonrasında gelişen olaylardı bunlar. bir tek 15 temmuzu sahiplendi. çünkü tek kurtuluşu buydu. yine siviller öldü. ama fetö bunu yaptı diye biliyoruz. fetö erdoğanın hocası. yıllarca birbirlerini beslediler. biz hep karşı çıktık. ama sanki en başından böyle hainlik yapacaklarını bilmezmiş gibi kandırıldık yaftasına sığınıyorlar. sen kanamazsın! sen kandırılırsan bu ülke yanlış kişilere emanet demektir. yıllarca fetöye karşı olanlar susturuldu şimdi karşı olanlar övülüyor. işine geldiği gibi.
@omniaci cemaat 'in isteklerini bu süreçten önce yerine getirmek zorundaydı çünkü devlet onların elindeydi. Sadece parlamento bu ülkede zerre sorun çözememiştir yarattığı sorunlar ise cabası
yav he he biz de inandıkkk :)
ESAS TERÖRİST VE TERÖRİSTLERİ BESLEYEN TAYYIBE VE AKPKK'DIR.
KÜRT LER DEĞİL TERÖRİSTLER
ne kahbesiniz meydanı boş buldunuzmu asıp kesersiniz fırsat buldunuzmu bebeğe bile kurşun sıkaçak kadar aşağılık varlıklarsınız. ama zoru gördünüzmüde köpekleşir kucaktan kucağa oturur. yardım gelsin diye namusunuzu bile peşkeş çekersiniz
türkiyeden yardım isteyen öso terör örgütüne ne denmeli hatta beraber operasyon yapıyor ve ölen öso teroristlerine şehit diyorsunuz
Hak ettiklerini sananlar şimdi yârdim çılıları atıyo vatan Hayinlerine oralar şimdi Cehemdem oldu bekleyin Şanlı Türk ordumuz orayada cehendemi yaşatacak Kahrolsun Türk Vatanı Hayinleriiiiiiiiiiiii Yüce Büyük ALLAHIm sen ŞANLI TÜRK ORDUSU KORU YÜCE ALLAHIMMM
Esad'ın şu anda Türkiye'nin yanında olduğunu söylemek zor. Adamın ülkesine ilk incir ağaçı dikme girişimi bizden çıktı çünkü..Eğer Esad ülkesinde özerlikten yana ise PYD/YPG'ye yeşil işık yakar, ve desteke atar, değilse Ruslar'ın egemenliği altında süreçi izler, tabii burun burun Esad'la gelme şansımızda yüksek..
hem rejim gitsin hem pyd gitsin suriyede bunun bir karşılıgı olmadıgını anlayan hükümet afrin de rejimle ortak yolu bulup girdi hükümetten degişik sesler geldigine bakmayın esad yüksek sesten herhangi bir tehtid sallamadı pyd sözcülerini okursanız son 2 aydır esad afrini almak istiyordu vermedik idlib karşılıgında türklere sattılar dedi fıratın dogusundada rejimle işbirligi yaparak abd ve pkk yı o bölgeden çıkarmak lazım radikal dinci safsatalarla abd sevici kriptoları dinlemeden acilen rejimle işbirligi yapmak lazım..
ABD PKK-PYD.ye yatırımını yapmış,bostanı sulamakla meşgul hasat dönemini beklerken Türkiye Afrin'deki ürüne biraz dolu yağdırıyor,hasata zarar vermek isteniyorsa öncelikle bölge ülkeleri ile cenaze namazı gibi safları sıklaştırmak gerekiyor,ayrıca çok hayati önem taşıyan ve beka sorununu kökünden giderecek olan AKÇAKALE ' bölgesinden mutlaka bir cephe açılmasıdır, o vakit kuzey suriye planı tırt olur,bostanda hasat falan kalmaz,kalsada hayvanlara yem olur.Nasıl olacak bunlar,siyaset aklını kullanacak,yolsuzluk tehdidine boyun eğmeden,seçimi kaybetme riskini dahi göze alarak dürüstçe.
başta hükümet AĞP olmak herkes Yavrum Esata yardım etmek için bir biriyle savaşıyor AĞP başta olduğu sürece bu ülke bi arpa yol bile gidemez
iyide siz abd bayraklarını cekmiş silahlarını kuşanmış abd tarafından 30 bin terörist eğitilmiş kime karsı abd Türkiyeye bu konuda garanti veriyor şimdilik kime karşı 30 bin silahlandırılmış köpekler elbette suriye devlatine toprak bütünlüğüne esat yönetimine ha esat gitse başka biri gelse değişmiyecek hedep suriyenin topraklarının pyd ypg teröristleriyle işgal altına alınması orda israil eğemenlinde yeni bir israil oluşturmak suriye yonetimi kerizmi bilmiyormu onun için Türk askeri orda varsa suriye için var Türk topraklarının tehditlerini yok etmek için var eksik suriye yonetimi ile dirk ilt
esat bir piyondur. söz hakkıda yoktur artık. daraldıgı zaman haçlılar esat istiyor diye arkasına saklanıyorlar ama öyle birşey yok
Rus destekli esad topraklarini almaya baslayinca abd den destek alan akp yonetimi afrine giriyor.abd irakta csmura batti bizim askerimizi kullaniyor bölgede
Yarın onlar Suriye ile anlaşır,biz bir de Suriye ile savaşa girmeyiz inşallah.
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