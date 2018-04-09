Suriye’de askeri havaalanına füze saldırısı

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.Suriye resmi haber ajansı SANA, Humus vilayetindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, füzelerden sekizinin Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ifade edildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise saldırı sonucu en az 14 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenler arasında Suriye'deki çatışmalara katılan İranlıların da bulunduğu kaydedildi. Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Tayfur havaalanında, Rus ve İran birlikleri ile Şii Hizbullah milisleri konuşlandırılmıştı.

Sosyal medyada füze saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiği yönünde yayılan iddialar ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından reddedildi. Pentagon sözcüsü, "Savunma Bakanlığı, Suriye'de şu an hava saldırısı düzenlemiyor” dedi.

Sözcü sözlerini "Ancak durumu yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Suriye ve başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde sürdürdü.