HABER

Suriye’de askeri üslere saldırı düzenlendi

30.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Suriye devlet televizyonu, ülkenin batısında yer alan Hama ve Halep’teki askeri üslere “düşman füzelerle” saldırıların düzenlendiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 26 kişinin öldüğünü belirtti.Suriye devlet televizyonu, Hama ve Halep kentlerinde rejime ait birçok askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının Pazar akşamı yerel saat ile 22.30'da meydana geldiğini belirten Suriye devlet televizyonu, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Suriye, Hama ile Halep’in kırsal kesimlerindeki askeri üslerine düşman füzelerle yapılan yeni bir saldırı ile karşı karşıya” dedi. Televizyon, saldırıdan olduğunu belirttiği görüntüler yayınlarken saldırıda ölen veya yaralananlar ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin hedefinin Hama şehrinin batısında yer alan ve Suriye rejimi ile birlikte savaşan İranlı güçlerin de konuşlandığı Suriye ordusuna ait askeri bir üs olduğunu aktardı.

Gözlemevi: 26 ölü

Gözlemevi aynı zamanda Halep Uluslararası Havaalanı’na yakın olan Neyrab Askeri Havaalanı’nın etrafında konuşlu Suriye hükümetine ait üssülerin de hedef alındığını belirtti. Gözlemevi saldırıları kimin yaptığına dair bir bilgi paylaşmazken saldırılarda çoğunlukla İranlılar olmak üzere toplamda 26 kişinin öldüğünü belirtti.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan rejime yakın kaynaklar aynı zamanda Hama’ya 60 kilometre uzaklıkta olan ve İranlı güçlerin de bulunduğu bir üssün de vurulduğunu belirtti.

Suriye'de devlete ait basın kuruluşları saldırıların arkasında İsrail’in olduğunu varsaydıklarını ifade etti. İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail'den açıklama

Saldırıdan saatler önce bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'deki hedefleri vurma hakkını koruyacaklarını belirtmişti. İsrail'de günlük yayınlanan Haaretz gazetesinin aktardığına göre Lieberman, İsrail'in Rusya’ya saldırmaya veya Suriye'nin içişlerine karışmaya niyetinin olmadığını belirtti.

Lieberman, "Ancak eğer birisi İsrail'e veya uçağımıza bir füze saldırısı veya saldırı düzenlemenin mümkün olacağını düşünüyorsa, o zaman hiç şüphe yoktur ki biz de karşılık vereceğiz, hem de şiddetli bir şekilde” dedi. Liebermann ayrıca İran’ı sadece Suriye’yi değil bütün bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

İran ve Rusya, 2011'den bu yana Suriye'de devam eden savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

dpa,rtr,AP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacakTrump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım

ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım

Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’

Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi

Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti

Suriye'de askeri üste patlama!

Suriye'de askeri üste patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.