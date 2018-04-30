Suriye’de askeri üslere saldırı düzenlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 26 kişinin öldüğünü belirtti.Suriye devlet televizyonu, Hama ve Halep kentlerinde rejime ait birçok askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının Pazar akşamı yerel saat ile 22.30'da meydana geldiğini belirten Suriye devlet televizyonu, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Suriye, Hama ile Halep’in kırsal kesimlerindeki askeri üslerine düşman füzelerle yapılan yeni bir saldırı ile karşı karşıya” dedi. Televizyon, saldırıdan olduğunu belirttiği görüntüler yayınlarken saldırıda ölen veya yaralananlar ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin hedefinin Hama şehrinin batısında yer alan ve Suriye rejimi ile birlikte savaşan İranlı güçlerin de konuşlandığı Suriye ordusuna ait askeri bir üs olduğunu aktardı.

Gözlemevi: 26 ölü

Gözlemevi aynı zamanda Halep Uluslararası Havaalanı’na yakın olan Neyrab Askeri Havaalanı’nın etrafında konuşlu Suriye hükümetine ait üssülerin de hedef alındığını belirtti. Gözlemevi saldırıları kimin yaptığına dair bir bilgi paylaşmazken saldırılarda çoğunlukla İranlılar olmak üzere toplamda 26 kişinin öldüğünü belirtti.