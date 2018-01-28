Suriye'de Doğu Ghouta’da Şiddetli Çatışmalar

Suriye'nin doğu Ghouta bölgesinde şiddetli çatışmaların yeniden başladığı belirtiliyor. Cuma günü bölgede ateşkes sağlanmıştı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi cihatçı olarak nitelenen militanların saldırısının ardından büyük patlamaların ve hava saldırılarının düzenlendiğini belirtti.

Gözlemevi, Esat'a bağlı güçlerin ateşkesin başladığını açıklanmasının ardından da doğu Ghouta'ya onlarca roket ve top atışı saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye ordusuna destek veren Hizbullah, Suriye askerlerinin cihatçı militanların düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.

Açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenmeye çalışılan saldırıya top atışları ve hava saldırılarıyla karşılık verildiği belirtildi.

Başkent Şam'da yaşayan bir kişi, bombardımanın Şam'dan duyulabildiğini ve dumanların da görülebildiğini söyledi.

Şam resmi olarak Cuma günkü ateşkesi kabul ettiğini açıklamamıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki doğu Ghouta'da kuşatma altında yaşayan 400 bin kişi için uluslararası endişe artmış durumda. Bölgede gıda ve ilaç sıkıntısı artıyor.