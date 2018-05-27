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Suriye'de dört Rus askeri öldürüldü

27.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Deyrizor'da dört Rus askerinin Suriye'deki rejim karşıtları tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Suriye'de dört Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı topçu bataryalarına saldıranlardan militanlardan 43'ünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Rusya Savunma bakanlığı Suriye’de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda dört Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında gece yarısı Suriye’nin Deyrizor ilindeki Suriye silahlı kuvvetlerine ait topçu bataryalarına çeşitli gruplara mensup ‘teröristlerin’ saldırdığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın bildirisinde, Suriye ordusuna danışmanlık yapan iki Rus uzmanın saldırı mahallinde hayatını kaybettiği, ağır şekilde yaralanan diğer iki askeri görevlinin de kurtarılamadığı belirtildi. 3 Rus askerinin de yaralandığı belirtilen çatışma sırasında 43 ‘teröristin’ öldürüldüğüne de bildiride yer verildi.

Savunma Bakanlığı çatışmaların tam yeri zamanı hakkında kesin açıklama yapmadı. Muhtelif kaynaklarca saldırının Çarşamba günü Deyrizor'daki IŞİD militanları tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Rusların Suriye'deki kayıpları 100'e yaklaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çarpışmalarda 9 Rus ve aralarında İranlıların da bulunduğu hükümet yanlısı 35 milisin öldüğünü öne sürdü.

Suriye’deki savaşta 2015 yılından bu yana hava saldırılarıyla Şam rejimini destekleyen Rusya ülkeye çok sayıda askeri danışman da göndermişti. Rusya’nın Suriye’de deniz ve hava üsleri bulunuyor. Çok sayıda Rus'un da para karşılığında lejyoner olarak Suriye'ye gittiği öne sürülüyor.

Rusya'nın müdahalesi sayesinde Esad rejimi güçlenmiş, terör milisi IŞİD'in doğudaki Suriye çöllerinde kontrol edebildiği bölgeler geri alınmıştı. Şam'ın güneyindeki mevzileri boşaltmak zorunda kalan IŞİD'in Suriye yüzölçümünün yüzde 3'ünü kontrol edebildiği bildiriliyor.

Resmi haber ajansı Tass’ın bildirdiğine göre Suriye’de şimdiye kadar 43 Rus askeri öldü, 50 dolayında silahlı kuvvetler mensubu da uçak kazalarında hayatını kaybetti.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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