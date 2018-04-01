HABER

Suriye’de Duma İçin Anlaşmaya Varıldı İddiası

01.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim karşıtı Ceyş El İslam grubu savaşçılarının Şam’ın doğusunda isyancılara ait son kale olan Duma bölgesinden çıkartılarak Türkiye sınırındaki Cerablus’a gönderilmeleri için anlaşmaya varıldığı belirtildi

Suriye’de Duma İçin Anlaşmaya Varıldı İddiası

Suriye’de rejim karşıtı Ceyş El İslam grubu savaşçılarının Şam’ın doğusunda isyancılara ait son kale olan Duma bölgesinden çıkartılarak Türkiye sınırındaki Cerablus’a gönderilmeleri için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hizbullah’a ait bir medya kuruluşu verdi söz konusu haberi.

Anlaşma Duma’daki kanlı çatışmaları sona erdirmek için yapılan görüşmelerin ardından geldi. Anlaşma kapsamında Duma’da isyancıların tahliye edilmesinin ardından Suriye hükümeti tarafından onaylanacak bir kent konseyi kurulmasına da karar verildi.

Suriye devlet televizyonu ve gazetelerine göre anlaşma ile grup ağır ve orta ölçekli silahlarını hükümet güçlerine devredecek ve Duma’da devlet egemenliğini kabul edecek.

Ceyş El İslam grubu henüz haberlerle ilgili yorum yapmadı.

Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşın ilk zamanlarında hükümet Şam’ın doğusundaki en büyük yerleşim merkezi olan Duma’nın kontrolünü kaybetmişti.

Cumartesi günü de yaralı Ceyş El İslam savaşçılarının Kuzey Batı’daki İdlib vilayetine gönderilmelerine karar verilmişti.

Suriye devlet televizyonuna göre diğer bir muhalif grup Feylak El Rahman ise bir hafta süren tahliye çalışmalarının arından binlerce savaşçısını Pazar günü itibariyle Duma’dan çekti.

Suriye ordusu Şubat ayından buyana Şam'ın hemen bitişiğinde muhaliflerin bölgedeki son kalesi olarak bilinen doğu Guta'da kontrolü sağlamak için havadan ve karadan saldırılar düzenliyordu. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Duma da doğu Guta bölgesinde muhalif savaşçıların elinde kalan son bölgeydi.

Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

İlginizi Çekebilir

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Florida'da aile yüzme havuzuna gizlice giren timsaha baskın

Florida'da aile yüzme havuzuna gizlice giren timsaha baskın

Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

Yüz binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Yüz binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.