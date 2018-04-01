Suriye’de Duma İçin Anlaşmaya Varıldı İddiası

Suriye’de rejim karşıtı Ceyş El İslam grubu savaşçılarının Şam’ın doğusunda isyancılara ait son kale olan Duma bölgesinden çıkartılarak Türkiye sınırındaki Cerablus’a gönderilmeleri için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Hizbullah’a ait bir medya kuruluşu verdi söz konusu haberi.
Anlaşma Duma’daki kanlı çatışmaları sona erdirmek için yapılan görüşmelerin ardından geldi. Anlaşma kapsamında Duma’da isyancıların tahliye edilmesinin ardından Suriye hükümeti tarafından onaylanacak bir kent konseyi kurulmasına da karar verildi.
Suriye devlet televizyonu ve gazetelerine göre anlaşma ile grup ağır ve orta ölçekli silahlarını hükümet güçlerine devredecek ve Duma’da devlet egemenliğini kabul edecek.
Ceyş El İslam grubu henüz haberlerle ilgili yorum yapmadı.
Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşın ilk zamanlarında hükümet Şam’ın doğusundaki en büyük yerleşim merkezi olan Duma’nın kontrolünü kaybetmişti.
Cumartesi günü de yaralı Ceyş El İslam savaşçılarının Kuzey Batı’daki İdlib vilayetine gönderilmelerine karar verilmişti.
Suriye devlet televizyonuna göre diğer bir muhalif grup Feylak El Rahman ise bir hafta süren tahliye çalışmalarının arından binlerce savaşçısını Pazar günü itibariyle Duma’dan çekti.
Suriye ordusu Şubat ayından buyana Şam'ın hemen bitişiğinde muhaliflerin bölgedeki son kalesi olarak bilinen doğu Guta'da kontrolü sağlamak için havadan ve karadan saldırılar düzenliyordu. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Duma da doğu Guta bölgesinde muhalif savaşçıların elinde kalan son bölgeydi.
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