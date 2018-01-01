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Suriye'de Esad'dan kabine değişikliği

01.01.2018 19:16 | Son Güncelleme 5 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Esad, kabinede değişikliklere giderek savunma, enformasyon ve sanayi bakanlıklarına yeni isimler atadı.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad, hükümette bazı değişikliklere gitti. Suriye resmi haber ajansı SANA; yeni savunma, enformasyon ve sanayi bakanlarının atandığı kararnamenin Esad tarafından imzalandığını duyurdu.

Kararnameye göre, 2012 yılından beri savunma bakanı olarak görev yapan Fahd Cassem Yusef'in yerine, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah Eyüb atandı.

Kabinede İmad Abdullah Sarah'ın enformasyon, Muhammed Mazen Ali Yusef'in ise sanayi bakanı olarak görev yapacağı duyuruldu. Enformasyon bakanlığına atanan Sarah, daha önce Suriye radyo ve televizyonunun başındaydı.

SANA, kabine değişikliği için gerekçe bildirmezken; bu hamlenin, rejimin son iki yıldır cephede kazanımlar elde ettiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Askeri alanda büyük oranda Rusya ve İran'a güvenen Esad, buna karşın ülkesindeki bazı önemli bölgelerin kontrolünü hâlen sağlayamadı. Uygulanan uluslararası yaptırımlar ise yıllardır süren savaş nedeniyle dibe vuran Suriye ekonomisinin belini iyice büktü. Rusya son dönemde, Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulmak için diplomatik girişimlerini artırdı.

DW/Reuters/AP,CÖ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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