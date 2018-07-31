Suriye’de Esir Takası Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı

Suriye hükümet güçleri ve IŞİD arasında Suriye’nin güneyinde esir takası konusunda yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadı. Aktivistlere göre nedeni IŞİD’in yeni koşullar öne sürmesi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi anlaşmayla, geçen hafta ülkenin güneyinde yer alan Süveyde’deki çatışmalar sırasında IŞİD’in rehin aldığı 30 kadar kadın ve çocuğu serbest bırakmasının hedeflendiğini bildirdi. Karşılığında hükümetin 150 IŞİD militanını serbest bırakması ve kuşatma altındaki 100 kadar IŞİD’linin de bölgeyi güvenli şekilde terk etmesini sağlayacak bir koridor oluşturulması görüşülüyordu.

Gözlemevi, anlaşmanın olmadığını, bunun yerine hükümet güçlerinin Salı günü Golan Tepeleri sınırında kuşatma altında kalan bazı IŞİD bağlantılı isyancı gruplara hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Aktivistlerden oluşan “Süveyde 24” grubu da IŞİD’in yeni koşullar öne sürmesiyle görüşmelerin başarısızlığa uğradığını kaydetti. Bu koşullar arasında ordunun Süveyde’den çekilmesi ve bölge sakinlerinden gelecekte IŞİD’e yönelik hiçbir saldırıya katılmamaları konusunda garanti alınması yer alıyor.

Aktivist grup ayrıca geçen Çarşamba esir alınan 30 sivilin isimlerinden oluşan listeyi açıkladı. Süveyde’de düzenlenen ve 200’den fazla kişinin öldüğü saldırılarda IŞİD tarafından esir alınan bu kişiler Dürzi azınlık üyeleri.

