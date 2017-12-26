Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.
Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.
İHA
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