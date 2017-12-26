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Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 20:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Suriye’nin Hama kentinden muhaliflerin Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.

Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hama Suriye Beşşar Esed

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
suriyedeki bu katliamın,suriyede ölen 1 milyon insanın sebebi erdoğandır.esadı devirip şamda cuma namazı kılacaktı.esadı devirip osmanlı imparatorluğu kuracaktı.dinci,yobaz ne kadar kaçkın varsa dünyanın dört bir tarafından gelip türkiye üzerinden suriye ye gönderildiler.mit tırları ile bu teröristlere silah gönderildi.yzaık mit tırlarını yakalayanlar yargılanıyor ama bu silahlarla milyonları öldürenler yargılanmıyor.
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