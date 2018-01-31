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Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 19:15 | Son Güncelleme

İsrail, Şam rejiminin yanında savaşan Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli güçlere karşı harekat hazırlığında. Bu iddia önemli bir dijital yayın organında dile getirildi. İddiaya göre, İsrail, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturmak için hazırlık yapıyor.

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

"İsrail işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden doğuya ilerleyerek, Suriye içlerine doğru bir kara harekatı başlatabilir". Bu iddia, internet üzerinden yayın yapan Amerikan "Intercept" isimli haber sitesine ait.

NTV Haber'de yer alan çeviriye göre istihbarat haberleriyle dikkati çeken ve ana akım medyanın önem atfettiği site, İsrail'in Suriye topraklarında en az 40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge açmayı hedeflediğini yazdı.

Habere göre, harekat ile Şam yönetiminin yanında savaşan Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli güçlerin Hama şehrine kadar geriletilmesi hedefleniyor.

Rejim karşıtı bazı muhalif gruplardan destek alacağı belirtilen İsrail ordusunun, Suriye topraklarında üç aşamada "güvenli bölge" oluşturacakları vurgulanıyor.

İlk aşamada Dürzi yerleşimi Hadar'ın güneyinden Suriye'ye girecek İsrail destekli muhalif güçler stratejik önemdeki Kuneytra kasabasına ve ardından Ürdün sınırındaki Rafid kasabasına inecekler.

Buradan kuzeyde Şam'a kadar bir hat çizecek olan İsrail destekli rejim muhalifleri, burayı sınırdan itibaren "güvenli bölge" ilan edecekler.

Amerikalı dış politika uzmanlarına göre, Suriye savaşına yeni bir boyut kazandıracak bu hamle İsrail'in Golan tepelerindeki varlığını da kalıcı hale getirecek.

İsrail 1967'de işgal ettiği Suriye topraklarını iade etmeye yanaşmıyor. Golan tepeleri hem stratejik hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
israil suriye üzerinden türkiyeye yol açmaya çalışıyor..bir açarsa yandık ki ne yandık..ülke gitti demektir...
Türkiye Münbiç üzerine yürüdüğünde İsrailde bu işe kalkışabilir Çünkü bu durumda ABD nin ve İsrail in ;Suriye'de ki hesapları Bütünüyle altüst olur O zamanda bir başka planı devreye sokarak yeni bir koridor oluşturma çabasına girebilirler Ama ben İsrail in direk olaya müdahil olacağını sanmam zaten haberdede İsrailin "Rejim karşıtı bazı muhalif guruplar" dan destek almasından bahsediliyor Barzani nin Referandumunu İsrail Bayraklarıyla kutlayanlardan belli zaten O gurupların Kimler olduğu Yani AFRİN Münbiç ve ötesindeki PKK_PYD itlerini ve DEAŞ lı teröristleri o bölgeye kaydırabilirler
hadi bakalım türkiyenin girmesine karşı olduğunuz gibi kafir israilin de karşısında durunda görelim
Armegedon Başlıyor. Allahu Ekber.!
işte başından beri beklenen zırt dediği yer!akdeniz doğal gazı...
İsallah girer ABD ve Batılı müntefiklerimiz tavırlarını görürüz
israil destekli muhalif güçler kim? tahmin et - öso :D
Gel israil sonuna yaklaşıyorsun.Büyük İsrail’i kurma hayalin boşa gidecek.kuranı Kerim’de senin başına ne geleceğini biliyorsun.
Türkiye Münbiç üzerine yürüdüğünde İsrailde bu işe kalkışabilir Çünkü bu durumda ABD nin ve İsrail in ;Suriye'de ki hesapları Bütünüyle altüst olur O zamanda bir başka planı devreye sokarak yeni bir koridor oluşturma çabasına girebilirler Ama ben İsrail in direk olaya müdahil olacağını sanmam zaten haberdede İsrailin "Rejim karşıtı bazı muhalif guruplar" dan destek almasından bahsediliyor Barzani nin Referandumunu İsrail Bayraklarıyla kutlayanlardan belli zaten O gurupların Kimler olduğu Yani AFRİN Münbiç ve ötesindeki PKK_PYD itlerini ve DEAŞ lı teröristleri o bölgeye kaydırabilirler
he hadi fransa. hadi abd. hadi arap birliği şimdi konuşunda görelim süriyeyi düşündüğünüzü
ıraktan sonra suriyeyide yıktı abd Allah belanızı versin
İmanın olmadığı yerde şeytan kendini nimetten sayar !! Dünya içindekilerle cehenneme atılacak bilmiyor mu kimse !! Yanın o zaman yanalım o zaman !! Topunuz gelin !!
yaw yalanın dibi olmuş haber.. bi deli taş attı şimdi kırk akıllı haber yapar.
teslim edermi ele geçirilen topraklar ele geçirilmiştir bunun dönüşü yok.artık afrin de bizimdir.nasıl olsa israil kimseyi takmıyor bence esad rusyayla yeni bir anlaşma yapıp rus üssünü israil sınırına yerleştirilmeli.o zamna israil bir şey yapamaz.
İsrail girerse ben çıkarım abi küsüm onlarla
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