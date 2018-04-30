‘Suriye’de Füze Saldırısında Çoğu İranlı 26 Ölü’

Suriye’nin kuzeyinde hükümete ait mevzileri hedef alan bir füze saldırısında çoğu İranlı 26 hükümet yanlısı savaşçının öldüğü bildirildi. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

İran medyasındaysa saldırıyla ilgili çelişkili haberler yer aldı.

Saldırı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Başkan Donald Trump’la telefon görüşmesinin birkaç saat sonrasına denk geldi. Beyaz Saray’ın açıklamasında, iki liderin Ortadoğu’da devam eden tehditler ve zorlukları, özellikle de “İran rejiminin istikrar bozucu faaliyetlerinin neden olduğu sorunları” konuştukları kaydedildi.

Önceki gün de ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ortadoğu’yu ziyareti sırasında, İran’a karşı Trump yönetiminin tonunu daha da sertleştirmiş,İsrail ve Suudi Arabistan’aysa destek mesajları vermişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün geceki saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş gibi göründüğünü ve Tümen 47 adlı bir üste füzelerin saklandığı bir silah deposunu hedef aldığını belirtti. Gözlemevi, ölenler arasında 4 Suriyeli’nin de bulunduğunu kaydetti.