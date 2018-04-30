‘Suriye’de Füze Saldırısında Çoğu İranlı 26 Ölü’

Suriye’nin kuzeyinde hükümete ait mevzileri hedef alan bir füze saldırısında çoğu İranlı 26 hükümet yanlısı savaşçının öldüğü bildirildi. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini öne sürdü.
İran medyasındaysa saldırıyla ilgili çelişkili haberler yer aldı.
Saldırı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Başkan Donald Trump’la telefon görüşmesinin birkaç saat sonrasına denk geldi. Beyaz Saray’ın açıklamasında, iki liderin Ortadoğu’da devam eden tehditler ve zorlukları, özellikle de “İran rejiminin istikrar bozucu faaliyetlerinin neden olduğu sorunları” konuştukları kaydedildi.
Önceki gün de ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ortadoğu’yu ziyareti sırasında, İran’a karşı Trump yönetiminin tonunu daha da sertleştirmiş,İsrail ve Suudi Arabistan’aysa destek mesajları vermişti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün geceki saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş gibi göründüğünü ve Tümen 47 adlı bir üste füzelerin saklandığı bir silah deposunu hedef aldığını belirtti. Gözlemevi, ölenler arasında 4 Suriyeli’nin de bulunduğunu kaydetti.
Saldırıda 60 savaşçının da yaralandığı ve kayıpların da olduğu düşünüldüğünde ölü sayısının daha da artabileceği bildiriliyor.
İran devlet televizyonu da Suriye medyasına dayanarak saldırıyla ilgili habere yer verdi ancak İran’ın yarı resmi haber ajansı olayda İranlı savaşçıların öldüğü ya da İran’ın idaresinde üslerin vurulduğu haberlerini yalanladı.
Diğer bir yarı resmi haber ajansı ISNA ise, Hama kenti yakınlarındaki saldırıda biri komutan olmak üzere 18 İranlı’nın öldüğünü bildirdi.
ISNA, füzelerin muhtemelen bir silah deposunun bulunduğu merkezler ve binaları hedef aldığını belirtti.
Suriye hükümetine ait Tişrin gazetesi, “sahadaki kaynaklara” dayanarak, Halep ve Hama bölgelerindeki askeri mevzilere düzenlenen saldırıda kuzey Ürdün’deki Amerikan-İngiliz üslerinden 9 balistik füze atıldığını yazdı. Haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
İsrail’den de henüz bir açıklama gelmedi.
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