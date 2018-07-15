Suriye’de Golan Tepeleri Yakınlarında Şiddetli Çatışmalar

Suriye hükümet güçleri İsrail işgalindeki Golan Tepeleri yakınında isyancıların kontrolündeki bir bölgeye füze yağdırdı. Suriye hükümeti bir süredir ülkenin güneyini isyancılardan temizlemek için saldırılarını hızlandırmıştı.
Golan Tepeleri yakınındaki bölgeye yapılan saldırı Haziran ayında Dera bölgesine yönelik başlatılan operasyonla vilayetin kontrolünün neredeyse tamamının ele geçirilmesinin ardından geldi. Pazar günü ilk grup silahlı savaşçılar ve aileleri bölgenin de başkenti olan Dera’dan çıkartılıyor. Bu kişiler otobüslerle kuzeyde isyancıların kontrolündeki İdlib’e gidecek.
Benzer anlaşmalar Suriye’nin başka yerlerinde de binlerce muhalif savaşçının ve sivilin tahliye edilmesiyle sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) ise bu tahliyelerin zorla yaptırıldığını söylüyor.
Deralı aktivist Ebu Mahmud Hurani, silahlı muhalefetten yaklaşık 400 kişinin ve ailelerinin Dera’dan tahliye edileceğini söyledi. Suriye devlet televizyonu El İkbariye de Pazar günü tahliye edileceklerin sayısının yaklaşık bin olduğunu belirtti.
Dera, Şam ve Ürdün’ü birbirine bağlayan yolun üzerinde yer alıyor. Burası aynı zamanda Suriye’de 2011’de Beşar Esat’a karşı başlayan ayaklanmanın da beşiğiydi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin Kuzey Dera ve Kuneytra kırsalı arasında kalan bölgeye 800’den fazla füze attığını, bölgenin Golan Tepeleri sınırına 4 kilometre mesafede olduğunu kaydetti.
Gözlemevi yoğun çatışmalarda çok sayıda hükümete bağlı askerin de hayatını kaybettiğini aktardı. Suriye yanlısı Merkez Askeri Medyası ise çok sayıda muhalifin çatışmalarda öldürüldüğünü bildirdi.
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