Suriye'de hangi sınır kapısı kimin elinde?

Peki, diğer geçiş noktalarını kim kontrol ediyor?Yedi yıldır iç savaşın devam ettiği, birçok uluslararası ve devlet dışı aktörün müdahil olduğu Suriye'de, rejim güçleri Ürdün sınırındaki Nesib sınır kapısınının kontrolünü üç yıllık bir aradan sonra ele geçirdiğini açıkladı. Şam yönetiminin, komşusu olan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak ile toplamda 19 sınır noktası bulunuyor. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Nesib sınır kapısının ele geçirilmesiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler dokuz noktayı kontrol altına alırken, kalan 10 kapı hâlen başka güçlerin denetimi altında. Suriye'nin sınır kapılarının kontrolünü elinde bulunduran aktörlerin listesi ise şu şekilde: Türkiye sınırı Türkiye ile Suriye arasında dokuz noktada sınır geçişi bulunuyor. Hatay'ın güney ucundaki Keseb (Yayladağ) sınır kapısı Esad rejimi güçlerinin kontrolünde olmasına karşın, bölgedeki muhalif grupların varlığından dolayı kapalı durumda. Hatay'ın doğusunda Reyhanlı yakınlarındaki Babül Hava (Cilvegözü) sınır kapısı, eski El Kaide unsurlarını da içeren muhalif grupların elinde.

Kilis'in güneyindeki Babül Selam (Öncüpınar) sınır kapısı Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının kontrolünde. Gaziantep'in güneyindeki Cerablus (Karkamış) sınır kapısı da aynı şekilde ÖSO'un elinde bulunuyor. Suruç'un güneyindeki Kobani (Mürşitpınar) kapısı ise Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde yer alan ve büyük ölçüde Kürt unsurlardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde bulunuyor. Akçakale (Tel Abyad) sınır kapısı da aynı şekilde 2015 yılından bu yana SDG'nin kontrolünde. Şanlıurfa'nın güneydoğusundaki Resulayn (Ceylanpınar) sınır kapısı IŞİD ve SDG güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Kontrolün şu anda SDG'nin elinde olduğu geçiş noktası Türkiye tarafında kapalı. Mardin'in güneyindeki Kamışlı (Nusaybin) geçiş noktası Şam yönetiminin Türkiye sınırında elinde bulundurduğu tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor. Ancak sınır kapısı Türkiye tarafında kapalı. Cizre'nin güneyindeki ve Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasına yakın bir konumda olan Ayn Divar (Çavuşköy) geçiş noktası da SDG güçlerinin elinde bulunuyor.

Lübnan sınırı Suriye-Lübnan sınırındaki tüm geçiş noktaları rejim güçlerinin kontrolü altında. Buna göre Şam ve Humus'a giden güzergâhlar üzerinde bulunan ve Suriye'de Caidet Yabus (Lübnan'da Masna), Dabussiye (Lübnan'da Abuddiye), Cussiye (Lübnan'da Elka), Tel Kalak (Bukiya), Tartus (Arida) olarak bilinen beş sınır kapısı Esad güçleri tarafından kontrol ediliyor. Ürdün sınırı Dera vilayetinin güneyindeki Nesib sınır kapısı 2015 yılında Suriyeli muhaliflerin eline geçmiş ve Şam yönetiminin Ürdün'le arasındaki stratejik bir nokta olması dolayısıyla Esad rejimi için güçlük yaşatmıştı. Ürdün tarafında Caber olarak bilinen kapı Rusya'nın desteklediği rejim güçleri tarafından tekrar ele geçirildi. Dera kentinden Ürdün'e geçiş noktası olan ve Ürdün'de El Remta olarak bilinen gümrük hâlen muhaliflerin elinde. Irak sınırı Suriye tarafında Yarabiya, Irak tarafında ise Rabia olarak bilinen sınır kapısı SDG güçlerinin kontrolünde. Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetindeki Ebu Kemal (Irak'ta El Kaim olarak bilinen) sınır kapısı 2017'de IŞİD'in elinden alınmasından bu yana rejim güçlerinin kontrolünde.