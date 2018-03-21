Suriye'de Hava Saldırısı Çocukları Hedef Aldı

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki İdlib bölgesini hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bildiriliyor.

Beyaz Kasklılar olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı arama-kurtarma grubu, hava saldırısının, yukarılarında uçan jetler yüzünden Kafr Batikh köyündeki okullarından koşan çocukları vurduğunu, 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Grup, saldırıyı Rus uçaklarının düzenlediğini kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava saldırısında en az 8 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirirken, enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ediyor olması nedeniyle bu rakamın artabileceğini belirtti. Gözlemevi, saldırıların arkasında kimin olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.

İdlib, Suriye’de hala muhaliflerin kontrolündeki en büyük bölge konumunda bulunuyor.

Şam’da Pazar yerine havan topu saldırısı

Bu arada Suriye devlet medyası, Şam’daki bir pazar yerini hedef alan havan topu saldırısında ölü sayısının 38’e yükseldiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kaşkol mahallesindeki saldırıda ölü sayısını, 11’i hükümet yanlısı savaşçı olmak üzere 43 olarak açıkladı.

Suriye hükümeti saldırıdan Doğu Guta’daki muhalif güçleri sorumlu tutuyor.