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Suriye'de intihar saldırısı: 32 ölü

25.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Süveyde kentinde düzenlenen intihar saldırısında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de intihar saldırısı: 32 ölü

Suriye'nin güneyindeki Süveyde kentindeki bir Pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre en az 32 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdül Rahman, Süveyde'deki saldırıyı üç intihar bombacısının düzenlediğini söylerken, kentin kuzey ve doğusundaki köylerde de patlamalar yaşandığını kaydetti.

Resmi haber ajansı SANA ise en az 27 kişinin öldüğünü açıklarken, kentteki iki saldırganın daha takibe alındığını ve intihar saldırısı düzenleyemeden etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.

Devlet televizyonu ayrıca IŞİD mensuplarının Süveyde kentinin kuzeydoğusundaki üç köye saldırdığını açıkladı.

Rejim kontrolünde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ülkenin güneyindeki Ürdün sınırındaki Süveyde vilayetinin neredeyse tamamının kontrolünü elinde tutuyor.

Ülkenin doğusunda da IŞİD unsurları birçok kent ve kasaba merkezinden uzaklaştırılırken, örgüt son aylarda sürpriz saldırılar düzenledi.

Suriye ordusu son aylarda silahlı muhaliflere karşı ülkenin güneyindeki operasyonlarını yoğunlaştırmış ve Ürdün ile İsrail sınır boyunca birçok bölgeyi tekrar ele geçirmişti.

DW,AP,rtr,AFP,dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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