Suriye'de intihar saldırısı: 32 ölü

Suriye'nin güneyindeki Süveyde kentindeki bir Pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre en az 32 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.
Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdül Rahman, Süveyde'deki saldırıyı üç intihar bombacısının düzenlediğini söylerken, kentin kuzey ve doğusundaki köylerde de patlamalar yaşandığını kaydetti.
Resmi haber ajansı SANA ise en az 27 kişinin öldüğünü açıklarken, kentteki iki saldırganın daha takibe alındığını ve intihar saldırısı düzenleyemeden etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.
Devlet televizyonu ayrıca IŞİD mensuplarının Süveyde kentinin kuzeydoğusundaki üç köye saldırdığını açıkladı.
Rejim kontrolünde
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ülkenin güneyindeki Ürdün sınırındaki Süveyde vilayetinin neredeyse tamamının kontrolünü elinde tutuyor.
Ülkenin doğusunda da IŞİD unsurları birçok kent ve kasaba merkezinden uzaklaştırılırken, örgüt son aylarda sürpriz saldırılar düzenledi.
Suriye ordusu son aylarda silahlı muhaliflere karşı ülkenin güneyindeki operasyonlarını yoğunlaştırmış ve Ürdün ile İsrail sınır boyunca birçok bölgeyi tekrar ele geçirmişti.
DW,AP,rtr,AFP,dpa/ÇÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum
210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Yunanistan'daki yangının tanıkları felaketi anlattı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Yanmak istediler başları yandı!
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum