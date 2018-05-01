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Suriye’de IŞİD’e Son Darbe

01.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Suriye’de Amerika desteğindeki Kürt milisler IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonun son ayağını başlatacaklarını açıkladı. Kürtler, IŞİD militanlarının Irak sınırındaki bazı bölgeleri hala kontrol ettiklerini kaydetti

Suriye’de IŞİD’e Son Darbe

Suriye’de Amerika desteğindeki Kürt milisler IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonun son ayağını başlatacaklarını açıkladı. Kürtler, IŞİD militanlarının Irak sınırındaki bazı bölgeleri hala kontrol ettiklerini kaydetti.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da bulunan Kürt savaşçıların liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Lelwa Abdullah, SDG’nin bu bölgeleri kurtaracağını, Suriye-Irak sınırını güvenli hale getireceğini ve böylece Suriye’nin doğusunda IŞİD’in varlığını tamamen sileceğini söyledi.

SDG, Türk askerlerinin Kürtler’in elindeki Afrin’e operasyon düzenlemesinin ardından IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleyi askıya almıştı. SDG daha sonra birliklerini Suriye’nin batısında konuşlandırmıştı.

Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü Komutanı James Jarrard, "Tüm toprakların IŞİD teröristlerinden geri alındığından emin oluncaya kadar ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Jarrard, "Bu Irak ve Suriye’ye kalıcı istikrar kazandırılması sürecinin en önemli dönüm noktalarından" diye konuştu.

2016’dan bu yana ABD liderliğindeki koalisyon güçleri SDG’yle birlikte Suriye’de IŞİD’in elindeki toprakları almak için mücadele ediyor. Ortak Görev Gücü’nde 71 ülke ve dört uluslararası örgüt yer alıyor. IŞİD önemli kayıplar vermesine rağmen saldırı planlama ve düzenleme yeteneğini hala kaybetmiş değil.

42 esir anlaşmayla serbest kaldı

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El İkbariye’ye göre, başkent Şam civarındaki bölgelerin Suriye hükümetinin kontroluna bırakılması sürecinde yapılan bir anlaşmayla El Kaide bağlantılı militanlarca ülkenin kuzey batısında uzun yıllar esir tutulan 42 kişi serbest bırakıldı.

El İkbariye, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bu kişilerin hükümete ait bir kontrol noktasına otobüslerle geldiği ve Suriyeli askerlerle sarılıp kucaklaştığı görüntüleri yayınladı.

Anlaşma kapsamında toplamda 80’den fazla kişinin serbest kalması bekleniyor.

Anlaşmaya göre El Kaide bağlantılı savaşçılar Şam yakınındaki bir Filistin mülteci kampını boşaltacaklar, isyancılar tarafından kuşatılmış kuzeybatıdaki iki köyde sıkışan 5 bin kişinin de hükümetin kontrol ettiği bölgelere gitmesine izin verilecek.

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