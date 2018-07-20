‘Suriye’de İsyancılar Golan Tepeleri Sınırını Boşaltıyor’

Suriye’de isyancılar İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırını boşaltmaya başladı. Rusya destekli hükümet güçleriyle varılan anlaşma sonucu isyancılar ya devlet kontrolü altında yaşamayı kabul edecek ya da kuzeydeki İdlib’e gidecek. Görgü tanıkları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivilleri ve isyancıları taşıyan yaklaşık 20 otobüsün Kuneytra’dan ayrıldığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdulrahman, “Taşınmaya başladılar” şeklinde bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan sınırın İsrail tarafındaki bir tanıksa Kuneytra’da insanların eşyalarıyla otobüslere bindiklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını gördüğünü kaydetti.

Hükümetin yaklaşık bir ay önce stratejik öneme sahip Ürdün ve İsrail sınırına yakın bölgelerde operasyon başlatmasının ardından on binlerce kişi çatışmalardan kaçarak Golan Tepeleri sınırına yığılmıştı.

Bu yedi yıllık iç savaşta yaşanan en hızlı askeri operasyonlardan biri oldu.

Bir dönem güneydeki isyancıları silahlandıran Amerika ise operasyona müdahalede bulunmayacağını bildirmiş, isyancılar hızla teslim olmuştu.