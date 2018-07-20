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‘Suriye’de İsyancılar Golan Tepeleri Sınırını Boşaltıyor’

20.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Rusya destekli hükümet güçleriyle varılan anlaşma sonucu isyancılar ya devlet kontrolü altında yaşamayı kabul edecek ya da kuzeydeki İdlib’e gidecek. Görgü tanıkları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivilleri ve isyancıları taşıyan yaklaşık 20 otobüsün Kuneytra’dan ayrıldığını bildirdi

‘Suriye’de İsyancılar Golan Tepeleri Sınırını Boşaltıyor’

Suriye’de isyancılar İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırını boşaltmaya başladı. Rusya destekli hükümet güçleriyle varılan anlaşma sonucu isyancılar ya devlet kontrolü altında yaşamayı kabul edecek ya da kuzeydeki İdlib’e gidecek. Görgü tanıkları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivilleri ve isyancıları taşıyan yaklaşık 20 otobüsün Kuneytra’dan ayrıldığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdulrahman, “Taşınmaya başladılar” şeklinde bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan sınırın İsrail tarafındaki bir tanıksa Kuneytra’da insanların eşyalarıyla otobüslere bindiklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını gördüğünü kaydetti.

Hükümetin yaklaşık bir ay önce stratejik öneme sahip Ürdün ve İsrail sınırına yakın bölgelerde operasyon başlatmasının ardından on binlerce kişi çatışmalardan kaçarak Golan Tepeleri sınırına yığılmıştı.

Bu yedi yıllık iç savaşta yaşanan en hızlı askeri operasyonlardan biri oldu.

Bir dönem güneydeki isyancıları silahlandıran Amerika ise operasyona müdahalede bulunmayacağını bildirmiş, isyancılar hızla teslim olmuştu.

Beşar Esat, 2011’de başlayan ayaklanmanın ardından kontrolunu kaybettiği toprakların büyük kısmını son iki yılda geri aldı. İsyancılar Türkiye sınırındaki İdlib iliyle Halep’in kuzey doğusundaki Cerablus arasındaki bölgede toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki varlığı da Esat’ın birlikleri için işleri daha karışık hale getiriyor.

Öte yandan kuzeydoğu ve doğudaki bazı bölgeler de Esat’ın denetiminin dışında. Bu bölgeleri kontrol eden çoğu Kürt milis, 2 bin kadar Amerikan askeri tarafından destekleniyor.

BM Mülteciler Dairesi Suriye’deki tüm taraflardan ülkenin güneybatısındaki çatışmalardan kaçan 140 bin sivilin güvenli şekilde bölgeden çıkışını sağlamaları çağrısında bulundu.

Operasyon 320 bin kişiyle, savaşın tek seferde meydana gelen en büyük göç dalgasını oluşturdu.

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