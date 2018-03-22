Suriye’de İsyancılar Kuşatma Altındaki Harasta’yı Boşaltıyor

Hükümetin 18 Şubat’tan itibaren yoğunlaşan hava ve kara saldırıları muhaliflerin ellerinde tuttukları geniş bölgenin üç adacığa ayrılmasına neden oldu. Ahrar el Şam üyelerinin Harasta’dan çıkmasına diğer isyancı kasabalar için de bir örnek olabilir ve Beşer Esat hükümetini bölgeyi yeniden ele geçirmeye bir adım daha yaklaştırabilir diye bakılıyor.

Hükümetin saldırıları Şam’ın banliyölerinde çok sayıda sivilin yerlerinden olmasına neden oldu. Bazıları eyaletin içlerine girerken 50 bin kadar sivil ise eyalet sınırından dışarı çıktı.

İsyancıların ve sivillerin tahliyesini sağlayan bu anlaşma hükümet güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde yapılan ilk anlaşma. Anlaşmaya hükümet güçleri ve müttefiki Rusya’nın bir aydan uzun süren aralıksız topçu ateşinin ardından varıldı.

Suriye’nin başkenti Şam’ın banliyölerinden doğu Guta’daki Harasta kasabası yedi yıl süren yoğun bombardımanın ardından hükümet güçlerine devrediliyor. Ahrar El Şam örgütü militanları ve aileleri kasabadan ayrılmaya başladı.

Harasta’nın boşaltılması öncesinde muhalifler ve hükümet güçleri 18 esiri takas etti.

Suriye ordusundan askerler ve Esat yanlısı savaşçılardan oluşan 13 kişi muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Devletle bağlantılı Askeri Medya Merkezi’ne göre Harasta için yapılan anlaşmayla 1500 muhalif ve 6 bin sivil Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki bir vilayete gidecek.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Çarşamba gününden itibaren 4 bin kişinin Doğu Guta’daki yerleşim yerlerinden Duma’yı terk ettiğini kaydetti. Rus ordusu da Doğu Guta’yı toplamda 5 binden fazla kişinin terk ettiğini açıkladı.

Ancak anlaşmaya kasabadaki tüm isyancı gruplar uymadı. Feylak el Rahman grubu üyeleri Harasta’da kalmak için direniyor. Hükümet güçleri grubu saldırıya devam etmekle tehdit ediyor.

Anlaşma bazı kesimler tarafından ise yüzbinlerce kişiyi gıda ve ilaçtan mahrum bırakan hükümetin sert kuşatma taktiklerini meşru hale getirdiği için eleştiriliyor. BM’nin üst düzey yetkilileri hükümetin kuşatma taktiklerini birçok kez savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirmişti.