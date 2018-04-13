Suriye’de Kimyasal İnceleme Yarın Başlıyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) inceleme heyeti Suriye’ye vardı. Heyet Cumartesi günü, kimyasal saldırı düzenlendiğinden şüphelenilen Duma’da incelemelerine başlıyor.

OPCW heyeti bölgede toprak gibi çevresel örnekler dışında, kurbanların kan örneklerini de alarak, kendi laboratuvarlarına yollayacak. Ancak heyetin saldırıdan kimin sorumlu olduğu hakkında bir karar alma yetkisi yok.

NBC televizyonu ise ABD hükümetinin aldığı kan ve idrar örneklerinin, kimyasal silahları doğruladığını iddia etti.

Lavrov: ‘İstihbarat kurumlarının uydurması’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise kimyasal saldırı iddialarının arkasında “Rusofobi” kampanyasının başını çeken bir ülkenin istihbarat kurumlarının olduğunu söyledi. Ülke ismi vermeyen Lavrov, Rus uzmanların da Duma’da incelemelerde bulunduğunu ve kimyasal silah izine rastlamadığını açıkladı.

Lavrov, Moskova’da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Batı’nın Suriye’ye askeri müdahale olasılığıyla ilgili de, "Tanrı korusun, Libya ve Irak deneyiminden sonra Suriye'de de bir maceraya atılmasınlar. En ufak bir hesap hatası bile yeni göçmen dalgasına sebep olabilir, ultimatomlar ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor” dedi.

Doğu Guta’nın Duma kentinde geçen hafta düzenlenen bir saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce insan hastaneye kaldırılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü sağlık merkezlerine başvuran yaklaşık 500 hastada toksik kimyasallara maruz kalanlarda görülen belirtilere rastlandığını açıklamıştı. Suriye hükümeti ise, kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.