Suriye'de kimyasal saldırı iddiası

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da bulunan muhalifler, hükümeti Cumartesi akşamı kimyasal silah kullanarak en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken Suriye hükümeti bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.

Bölgede yardım gönüllüleri Beyaz Bereliler, bodrum katlarında bulunan cansız bedenlerin görüntülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgeden gelen haberlerin, sığınaklarda saklanan aileler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını gösterdiğini duyurdu ve "Suriye hükümetine tam destek veren Rusya'nın" yaşananlardan sorumlu olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin son aylarda yürüttüğü operasyonun ardından Doğu Guta'nın muhaliflerin elinde kalan tek bölgesi olan Duma'yı Ceyş-ül İslam adlı İslamcı bir örgüt tarafından kontrol ediliyor.

Suriye, bölgeden gelen iddiaların "Ceyş-ül İslam'ın çöküşe geçmesi ve ellerindeki basının Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek için kimyasal saldırı yalanlarına başvurmasının bir sonucu" olduğunu söylüyor.