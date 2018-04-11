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Suriye'de kimyasal saldırı iddiası: Dünya Sağlık Örgütü'nden Duma'ya 'engelsiz erişim' talebi

11.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilen Duma kentine "herhangi bir engel konulmaksızın erişim" talep etti. Erişimin, işbirliği yapılan kuruluşların, 500'den fazla kişinin saldırıdan etkilendiği yönündeki bildirimlerinin kontrolü için istendiği belirtildi.

Suriye'de kimyasal saldırı iddiası: Dünya Sağlık Örgütü'nden Duma'ya 'engelsiz erişim' talebi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilen Duma kentine "herhangi bir engel konulmaksızın erişim" talep etti.

WHO'dan yapılan açıklamada erişimin, işbirliği yapılan kuruluşların, 500'den fazla kişinin saldırıdan etkilendiği yönündeki bildirimlerinin kontrolü için istendiği belirtildi

Açıklamada ayrıca saldırı sonucu 70'den fazla kişinin öldüğü yolunda haberler geldiğini vurgulandı.

Suriye hükümeti saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı iddiaları karşısında "güçlü" bir yanıt verileceğini açıklamıştı.

Rusya ise iddiaların, müttefiki Suriye hükümetine saldırı için bir "bahane" olarak kullanıldığı görüşünde.

WHO, işbirliği yapılan kuruluşların 500 kişinin zehirli kimyasallarla temas sonucu zehirli kimyasallara maruz kalınmasıyla ortaya çıkan, nefes almakta zorluk, tahriş, mukoza zarları ve merkezi sinir sisteminde hasar gibi belirtiler gösterdiği yönünde bilgiler verdiğini söyledi.

Açıklamada, "İki sağlık kuruluşunun da bu saldırılardan etkilendiği belirtiliyor" denildi.

'Derhal ve engelsiz erişim'

WHO'dan Dr. Peter Salama, "Duma'dan gelen bu korkunç haberler ve görüntüler karşısında hepimiz dehşete kapılmalıyız. WHO, etkilenenlerin tedavisi, sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi ve kapsamlı bir kamu sağlığı programı uygluanması için derhal ve herhangi bir engel konulmaksızın erişim talep ediyor" dedi.

Suriyeli muhalifler, kurtarma ve sağlık görevlileri, Doğu Guta'daki Duma'ya karşı kimyasal saldırının zehirli kimyasallarla dolu bombalar kullanan hükümet güçleri tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.

Suriye-Amerikan Tıp Vakfı'na göre, sağlık kuruluşlarına getirilen 500'den fazla kişi "zehirli gazlarla temasa işaret eden belirtilerle" hastanelere götürüldü.

Vakıf, bu belirtiler arasında nefes almakta güçlük, mavileşen deri, ağızda köpüklenme, korneada yanma ve "klor benzeri koku alma" olduğunu belirtti.

Çeşitli açıklamalarda, düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda hayatını kaybeen kişişelerin sayısına ilişkin sayılar, 42 ile 60 arasında değişiyor. Ancak sağlık kuruluşları, yüzlerce kişinin saklandığı bodrumlara girildikçe sayının artabileceğini söylüyor.

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