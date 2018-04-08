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Suriye’de Kimyasal Saldırı İddiasına Tepkiler

08.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

Duma’daki kimyasal silah saldırısı iddiasını Şam ve Moskova yalanlarken, Amerika haberin doğrulanması halinde bunun uluslararası toplum tarafından hemen karşılık görmesi gerektiğini belirtti

Suriye’de Kimyasal Saldırı İddiasına Tepkiler

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Washington’un kimyasal silah saldırısı olduğu yönündeki rahatsız edici haberleri yakından takip ettiğini belirtti.

Nauert, Haberlerin doğrulanması halinde bunun uluslararası toplumdan hemen bir karşılık görmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den de konuyla ilgili açıklama var.

Dışişleri Bakanlığı, “Suriye Duma’da kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz” yönünde bir açıklama yaptı.

Suriye yönetimi ise kimyasal saldırı iddialarını yalanladı. Açıklamada suçlamaların İslam Ordusu adlı grup tarafından üretildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede hızla ilerleyen Suriye ordusunun kimyasal silah kullanmaya ihtiyacı olmadığı kaydedildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı da Suriye’deki kimyasal saldırı haberlerinin düzmece olduğunu belirtti ve buna dayanarak yapılacak herhangi bir askeri hareketin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu saldırının Cumartesi günü bölgedeki İslamcı bir örgütle varılan ateşkesin çökmesinin ardından gerçekleştiği kaydediliyor.

Söz konusu haberler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Duruma ilk müdahale edenler aileleri evlerinde ve barınaklarda ağızlarında köpüklerle bulduklarını kaydediyor.

Suriye Sivil Savunma ve Suriye Amerikan Sağlık Toplumu yaptıkları açıklamada çoğu kadın ve çocuk 500’den fazla kişinin zor nefes alma, göz yanması şikayetleriyle sağlık merkezlerine geldiğini belirtti.

Açıklamada, olayın kimyasal belirtilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Cumartesi günü Duma’da 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’ının boğulma nedeniyle öldüğünü belirtti. Söz konusu 40 kişinin ölüm nedeni barınakların insanların üzerine düşmesi olarak açıklandı.

Duma, başkent Şam’ın yakınlarındaki doğu Guta’da bir bölge. 2013 yılında doğu Guta’da düzenlenen kimyasal saldırıda yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, olaydan büyük oranda rejim güçleri sorumlu tutulmuştu.

Suriye ise 8. Yılına giren iç savaşta kimyasal kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Doğu Guta’da büyük oranda kontrolü sağlayan rejim güçleri silahlı grupların bölgedeki son kalesi olarak bilinen Duma’yı ele geçirmek için çabalıyor.

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