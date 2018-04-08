Suriye’de Kimyasal Saldırı İddiasına Tepkiler

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Washington’un kimyasal silah saldırısı olduğu yönündeki rahatsız edici haberleri yakından takip ettiğini belirtti.

Nauert, Haberlerin doğrulanması halinde bunun uluslararası toplumdan hemen bir karşılık görmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den de konuyla ilgili açıklama var.

Dışişleri Bakanlığı, “Suriye Duma’da kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz” yönünde bir açıklama yaptı.

Suriye yönetimi ise kimyasal saldırı iddialarını yalanladı. Açıklamada suçlamaların İslam Ordusu adlı grup tarafından üretildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede hızla ilerleyen Suriye ordusunun kimyasal silah kullanmaya ihtiyacı olmadığı kaydedildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı da Suriye’deki kimyasal saldırı haberlerinin düzmece olduğunu belirtti ve buna dayanarak yapılacak herhangi bir askeri hareketin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu saldırının Cumartesi günü bölgedeki İslamcı bir örgütle varılan ateşkesin çökmesinin ardından gerçekleştiği kaydediliyor.