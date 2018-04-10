'Suriye’de Kimyasal Silahlara Yanıtımız Sadece Boş Sözler Oldu'

Yedi yıldır Suriye’de süren iç savaşı durdurmak için gerekli adımları atamayan Birleşmiş Milletler’e bir eleştiri de kurumun insan haklarından sorumlu olan Zeyd Raad El Hüseyin’den geldi. El Hüseyin, Suriye’de iç savaşı önleyemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştirdi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Esat rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı iddialarına karşı dünyanın verdiği yanıtın, boş sözler, güçsüz kınamalar ve vetolarla felç edilmiş bir Güvenlik Konseyi olduğunu söyledi.
El Hüseyin, Duma’da kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahların kullanılmasıyla ilgili aciz kalındığını belirterek, son yaşananların uluslararası toplumun Suriye'de bu tür kimyasal saldırıların önlenmesindeki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu savundu.
El Hüseyin, “Biz kimyasal silahları çok başarılı bir şekilde yasakladığımızı düşünürken Suriye’de bu silahlar 35 farklı saldırıda kullanıldı. Dünya bu sorunu çözmedi. Boş boş oturdu” dedi. Dünyanın kimyasal silahların kullanılmasını engellemek adına acilen harekete geçmek zorunda olduğunu belirten Zeyd Raad El Hüseyin, Suriye’de işlenen insanlık suçlarının hesabının derhal sorulması gerektiğini kaydetti.
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!
ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum