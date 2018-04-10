'Suriye’de Kimyasal Silahlara Yanıtımız Sadece Boş Sözler Oldu'

Yedi yıldır Suriye’de süren iç savaşı durdurmak için gerekli adımları atamayan Birleşmiş Milletler’e bir eleştiri de kurumun insan haklarından sorumlu olan Zeyd Raad El Hüseyin’den geldi. El Hüseyin, Suriye’de iç savaşı önleyemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Esat rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı iddialarına karşı dünyanın verdiği yanıtın, boş sözler, güçsüz kınamalar ve vetolarla felç edilmiş bir Güvenlik Konseyi olduğunu söyledi.

El Hüseyin, Duma’da kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahların kullanılmasıyla ilgili aciz kalındığını belirterek, son yaşananların uluslararası toplumun Suriye'de bu tür kimyasal saldırıların önlenmesindeki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu savundu.

El Hüseyin, “Biz kimyasal silahları çok başarılı bir şekilde yasakladığımızı düşünürken Suriye’de bu silahlar 35 farklı saldırıda kullanıldı. Dünya bu sorunu çözmedi. Boş boş oturdu” dedi. Dünyanın kimyasal silahların kullanılmasını engellemek adına acilen harekete geçmek zorunda olduğunu belirten Zeyd Raad El Hüseyin, Suriye’de işlenen insanlık suçlarının hesabının derhal sorulması gerektiğini kaydetti.