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Suriye'de klor gazıyla saldırı iddiası

05.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin kuzeybatısında klor gazı kullanıldığı ve 9 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Suriye'de klor gazıyla saldırı iddiası

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Bereliler adlı yardım kuruluşu, çatışmaların yaşandığı Suriye'nin kuzeybatısında klor gazı ile saldırı düzenlendiğini ileri sürdü. Kuruluşun açıklamasında, İdlib vilayetinde isyancıların kontrolünde bulunan Sarakib kentinde üçü Beyaz Bereliler çalışanı olmak üzere dokuz kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Perşembe günü Amerikan basınına yansıyan bir açıklamasında Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimindeki Suriye rejimini kimyasal silah üretmek ve kullanmakla suçlamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada Washington'dan gelen suçlamaları geri çevirerek tüm kimyasal silahların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) teslim edildiğini kaydetti.

Suriye'de 2013'te meydana gelen kimyasal silah saldırısı uluslarararası tepkilere yol açmış ve baskı altındaki Şam yönetimi, OPCW ile işbirliği yaparak sahip olduğu kimyasal silahların imha edilmesini onaylamıştı. Ancak Suriye'nin kimyasal silah stokunun tümünü gerçekten OPCW'ye teslim edip etmediği bilinmiyor.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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