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Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Associated Press haber ajansı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde muhaliflere ait son bölgelere yönelik askeri harekâtlarının 'dondurucu hava koşullarında' binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına kaçmaya başlamasına neden olacağını yazdı. Öte yandan, Suriye'de ülkenin kuzeyindeki önemli alanları işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ABD'nin desteğiyle yeni bir 'ordu' kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Geniş ve yoğun sivil nüfusu ile bilinen İdlib'e Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen askeri harekâtlar uluslararası basının gündeminde.

Associated Press haber ajansı, "Idlib harekatı önemli riskler taşıyor. Türkiye sınırında yer alan vilayet tahmini olarak 2 milyon sivil nüfusuna sahip. Bunlar içinde başka yerden kaçan binlerce insan da var. Suriye hükümeti tarafından yapılacak topyekûn bir opreasyon büyük kapsamlı yıkıma ve göçe neden olabilir" ifadesini kullandı.

AP, Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma uyarınca vilayete askeri gözlemciler konumlandırdığını da hatırlattı.

Esad rejiminin İdlib'e yönelik bir süredir devam eden askeri operasyonlarının kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği harekatlara Rus savaş uçaklarınca destek verildiği iddia ediliyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında yer alan bir eyalet olan İdlib, şu anda Suriye'de, bütünüyle hükümet güçlerinin kontrolünün dışında yer alan tek eyalet.

İdlib, ülke çapında hükümet karşıtı silahlı güçler açısından bir kale olarak görülüyor.

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Öte yandan, ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, terör örgütü YPG'ye desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.

400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi.

"SINIR MUHAFIZI" MASKESİ

Habere göre ABD, "sınır muhafızı" adı altında yeni bir güç kurma yoluna gitmedi. Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor.

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Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor.

CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

ADINA "KUZEY ORDUSU" VERİLDİ

Pentagon-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.

İşte Suriye'nin yeni haritası!

Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması bekleniyor. ABD'nin örgüt içinde genişlettiği yeni gücün çekirdek unsurları uzun süredir ABD Özel Kuvvetleriyle çalışan ve orta operasyonlar yürüten ekipler.

"Kuzey Ordusu" adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde örgütlemesi bekleniyor. Bu haliyle, "Kuzey Ordusu" terör örgütü için düzenli orduya geçiş yolunda atılan son adımı teşkil ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye ordu sınır Suriye YPG

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sn Cumhurbaşkanım; esadla işbirliği yapmamakla, sanırım hem kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz hemde TÜRKİYE yi bir büyük kaosa sürüklüyorsunuz. biraz tabana ve çevrendekilere kulak verseniz, nasıl olur. elimizden geliyorsa, suriyede hükümet ile muhalifleri bir araya getirelim. ne o öyle esdi istemiyoruz. abd ve ab de sizi istemiyor, hoşumuza gidiyormu, sanıyorsunuz. kabadayılığı severim ama yanında hoşgörü ve alçak gönüllülük olması kaydı ile.
BAKINIZ 1 AY ÖNCEKİ VERİLERE GÖRE BÖLGEDE 7 BİN ABD ASKERİ HUMMALI BİR ÇALIŞMA İLE 30 BİN KİŞİLİK BİR ORDU HAZIRLAMIŞTIR KUZEY SURİYEDE. 4 BİN TIR SİLAHA YENİ İLAVELER YAPILMAKTADIR. BENCE GEÇ KALMADAN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ESADLA HEMEN BİR RAYA GELMELİDİR. YARIN GEÇ OLABİLİR. BAKINIZ DÜNYADA HERŞEY DEĞİŞİYOR,ESKİLERE TAKILIP KALMAK BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇAR BÖLGEDE.BATI VE ABD YENİ PLAN PEŞİNDE BÖLGEDE.SON SÖZ BÖLGEDEKİ 1024 ÖRGÜTÜN ABD EMRİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ 2011 DEN BUYANA.TÜRKİYE GEÇ KALMAMALI YENİ ADIMLAR İÇİN.NOKTA.
Onlarda gelir. 2 milyon kişi en az 1 milyonu kaçar Türkiye ye. Nasılsa aklar destekliyor maaşları hazır. Reis hemen bağlar maaşlarını. Bu arada Tekrar tüm Suriyelilere hakkımı haram ediyorum.
türkiye cumhuriyeti yanlışlara devam ediyor halenda gerekeni yapmıyor nedenini de asla açıklamıyor tek yaptıkları tv lere çıkıp halka ağlamaları suçlu ABD deniyor ağla ağla dur yapılması geren pkk pyd eş değerdeyse bunlar nerdeler sınır dışındalar sen tc olarak sınırdışı harekat yapıyormusun istersen yapıyorsun ozaman yap kardeşim git pyd yi pkk yı vur onlar yanında kim var ABD ASKERLERİMİ onlara orayı boşaltın diceksin zaman vereceksin onlar gidecek pyd orda kalacak sa orayı yerle bir etmeliler toplu terk ederlerse ozaman ABD Lİ terörislerde vurulmalı onlar asla asker değil pravakotördür d
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