Suriye’de Rejim Yanlısı Milislere Saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı insan hakları grubu, ülkenin doğusunda gece düzenlenen hava saldırılarında yabancı ülke vatandaşı olan en az 12 hükümet yanlısı milisin öldürüldüğünü iddia etti. Hükümete bağlı basın kuruluşları da saldırılardan IŞİD’le mücadele eden Amerika liderliğindeki koalisyonu sorumlu tuttu. Gözlemevi de saldırının koalisyon tarafından düzenlenmiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Resmi SANA haber ajansı koalisyonun hava kuvvetlerinin Deyrizor vilayetindeki askeri mevzileri vurduğunu bildirdi. Kayıplar hakkında bilgi vermedi.

Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise son hava saldırılarının arkasında koalisyonun olduğu haberlerini kanıtlayacak delil olmadığını bildirdi.

Suriye hükümeti, İran tarafından desteklenen Suriyeli muhaliflerle Lübnanlı Hizbullah milisleri ve diğer militan gruplardan yardım alıyor.

Bu grupların, Suriye’ye gönderilmesi Washington’da Trump yönetimini; Tel Aviv’de ise İran’ın Suriye’deki savaşa karışmasının İsrail’i tehdit ettiğini düşünen Netanyahu hükümetini endişelendirmişti.