Suriye’de Rejim Yanlısı Milislere Saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı insan hakları grubu, ülkenin doğusunda gece düzenlenen hava saldırılarında yabancı ülke vatandaşı olan en az 12 hükümet yanlısı milisin öldürüldüğünü iddia etti. Hükümete bağlı basın kuruluşları da saldırılardan IŞİD’le mücadele eden Amerika liderliğindeki koalisyonu sorumlu tuttu. Gözlemevi de saldırının koalisyon tarafından düzenlenmiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Resmi SANA haber ajansı koalisyonun hava kuvvetlerinin Deyrizor vilayetindeki askeri mevzileri vurduğunu bildirdi. Kayıplar hakkında bilgi vermedi.
Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise son hava saldırılarının arkasında koalisyonun olduğu haberlerini kanıtlayacak delil olmadığını bildirdi.
Suriye hükümeti, İran tarafından desteklenen Suriyeli muhaliflerle Lübnanlı Hizbullah milisleri ve diğer militan gruplardan yardım alıyor.
Bu grupların, Suriye’ye gönderilmesi Washington’da Trump yönetimini; Tel Aviv’de ise İran’ın Suriye’deki savaşa karışmasının İsrail’i tehdit ettiğini düşünen Netanyahu hükümetini endişelendirmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’i Suriye’den tehdit etmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Son yıllarda Hizbullah, İran ve Suriye ordusunun mevzilerine düzenlenen saldırıların arkasında genellikle İsrail hava kuvvetleri bulunuyordu.
‘‘Tarihteki en sert yaptırımları uygularız’’
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan 2015 nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ı; Suriye’den çekilmemesi ve Hizbullah’a desteğini kesmemesi halinde tarihte görülen en sert yaptırımlarla tehdit etmişti.
İran ise birliklerinin Beşar Esat hükümetinin davetiyle Suriye’de bulunduğunu söyleyerek bu tehditleri görmezden gelmişti.
Şubat ayında koalisyon güçleri Suriye’nin doğusunda IŞİD’le mücadele eden Amerika destekli Kürt birliklere saldırdığını iddia ettiği hükümet yanlısı güçleri vurmuştu.
Irak hava kuvvetleri de zaman zaman doğu Suriye’deki hedefleri vuruyor. Başbakan Haydar El Ebadi ülkesinin sınırdaki IŞİD militanlarıyla mücadele etmek için bu saldırıları düzenlediğini kaydetmişti. Irak hükümeti geçen yıl ülkedeki IŞİD militanlarını tamamen bozguna uğrattığını açıklamıştı.
Amerika, İngiltere ve Fransa Nisan ayında kimyasal saldırı düzenlediğinden şüphelendikleri Esat yönetimine karşı misilleme saldırısı düzenlemişti.
Bu ay başında ise İsrail Suriye’de İran askeri mevzilerini vurmuştu. İsrail, saldırının İran’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne düzenlediği saldırılara misilleme olarak yapıldığını kaydetmişti. İsrail bu saldırıyı 1973’teki savaşın ardından Suriye’deki en ciddi operasyonu olarak değerlendirmişti.
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