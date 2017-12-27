HABER

‘Suriye’de Rejimin Kontrolundaki Bölgelerde Operasyon Yapmayacağız’

27.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gedney, koalisyon olarak Suriye’de rejimin kontrolundaki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını söyledi.

IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gedney, koalisyon olarak Suriye'de rejimin kontrolundaki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını söyledi.

Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Gedney, bir gazetecinin, "koalisyonun Fırat Nehri'nin batısını da IŞİD'den temizlemek için Ruslar'la ve hatta Suriyeliler'le birlikte çalışma niyeti olup olmadığı” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Öncelikle, Rus güçleriyle çatışmama politikasını devam ettireceklerini vurgulayan Gedney, sınırlı sayıda IŞİD militanının batıya doğru hareket ettiğini gördüklerini belirtti.

Gedney, "Rejimin kontrolundaki bölgeler üzerinden serbestçe hareket ettikleri görülüyor. Bu durum, açıkça rejimin, sınırları içinde DAEŞ'i yenilgiye uğratmada ya isteksiz ya da kabiliyetsiz olduğunu gösteriyor. El-Tanf içinde ve çevresinde IŞİD militanları görüyoruz ve onları her gördüğümüzde etkisiz hale getiriyoruz” dedi.

Amaçlarının IŞİD'i tutunduğu bu son bölgede de bitirmek olduğunu kaydeden Gedney, aynı gazetecinin, "Peki Fırat'ın batısı ne olacak? Ruslara yardım edecek misiniz? IŞİD'in bu son kalıntılarını da temizleyecek misiniz?” sorusunu, "Ruslar'la çatışmaya düşmeme çabamıza devam edeceğiz, ayrıca şu anda rejimin kontrolundaki bölgelerde faaliyet gösterme yönünde bir niyetimiz de yok” diye yanıtladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.