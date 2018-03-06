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Suriye'de Rus askeri nakliye uçağı düştü

06.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeimim üssü hava sahasında düşen Rus askeri nakliye uçağındaki 32 kişinin öldüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın 'teknik bir arızadan düşmüş olabileceğini' duyurdu.

Suriye'de Rus askeri nakliye uçağı düştü

Suriye'de Rusya'ya ait askeri nakliye tipi bir uçak düştü. Uçakta 26'sı yolcu 6'sı mürettebat 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktaran Interfax haber ajansı, Lazkiye'deki Hmeimim hava üssü sahasındaki uçağın düşüşünün 'teknik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini' duyurdu.

Bakanlık uçağın düşüş nedeninin soruşturulduğunu söyledi.

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