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Suriye’de Rus Kargo Uçağı Düştü: 32 Ölü

06.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Uçaktaki 32 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı

Suriye’de Rus Kargo Uçağı Düştü: 32 Ölü

Rusya, Suriye’deki Rus askeri üssünde bir askeri kargo uçağının düştüğünü, uçaktaki 32 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, içinde 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan An-26 tipi uçağın, üsteki piste sadece 500 metre kala düştüğü belirtildi.

Rus ordusu, kazaya teknik bir arızanın neden olduğunu kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın kilit müttefiki Rusya, bu ülkenin Akdeniz kıyısındaki Tartus askeri üssünü kullanıyor.

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