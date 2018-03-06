Suriye’de Rus Kargo Uçağı Düştü: 32 Ölü

Rusya, Suriye’deki Rus askeri üssünde bir askeri kargo uçağının düştüğünü, uçaktaki 32 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, içinde 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan An-26 tipi uçağın, üsteki piste sadece 500 metre kala düştüğü belirtildi.
Rus ordusu, kazaya teknik bir arızanın neden olduğunu kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın kilit müttefiki Rusya, bu ülkenin Akdeniz kıyısındaki Tartus askeri üssünü kullanıyor.
Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi
El-Bab'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Afrin'le ilgili BM Genel Sekreteri'nden açıklama! TSK Twitter'dan paylaştı
Burhan Kuzu herkesin merak ettiği soruya cevap verdi: Kırgınım
ABD'den dünyayı sarsan açıklama!
Emzirme kabininde bulundu! Görenler hemen polisi aradı!
Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı
Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum