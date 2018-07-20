Suriye’de sığınmacılar yaşadıkları yerlere dönüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre yılın ilk altı ayında Suriye içinde yaklaşık 750 bin kişi yaşadıkları yerlere geri döndü.Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre iç savaş nedeniyle Suriye'nin başka bölgelerine kaçmak zorunda kalan sığınmacılar yaşadıkları yerlere geri dönüyor. BM verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 750 bin Suriyeli yaşadıkları yere geri döndü. Geçen yıl geri dönenlerin sayısı toplamda bu kadar olmuştu.

Geri dönüşler, ülkenin başka bölgelerinde kitlesel olarak insanların yerlerini değiştirmek zorunda kalmadığı anlamına gelmiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis geçen ay yaptığı açıklamada yılın ilk dört ayında 920 bin sığınmacının yerlerinden olduğunu açıklamıştı. Bu sayı, yedi yıldır süren iç savaşta kaydedilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği açıklamasına göre hükümet birlikleri tarafından geri alınan bölgelere geri dönüşler arttı. Rejim güçleri yakın bir zaman önce Humus, Halep ve başkent Şam çevresindeki bölgelerden silahlı muhalifleri çıkartmayı başarmıştı. Silahlı muhaliflerin elinde bulunan Doğu Guta ve İdlib'de süren çatışmalar ise yeni sığınmacı hareketlerine neden oldu.