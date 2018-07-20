Suriye’de sığınmacılar yaşadıkları yerlere dönüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre yılın ilk altı ayında Suriye içinde yaklaşık 750 bin kişi yaşadıkları yerlere geri döndü.Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre iç savaş nedeniyle Suriye'nin başka bölgelerine kaçmak zorunda kalan sığınmacılar yaşadıkları yerlere geri dönüyor. BM verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 750 bin Suriyeli yaşadıkları yere geri döndü. Geçen yıl geri dönenlerin sayısı toplamda bu kadar olmuştu.
Geri dönüşler, ülkenin başka bölgelerinde kitlesel olarak insanların yerlerini değiştirmek zorunda kalmadığı anlamına gelmiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis geçen ay yaptığı açıklamada yılın ilk dört ayında 920 bin sığınmacının yerlerinden olduğunu açıklamıştı. Bu sayı, yedi yıldır süren iç savaşta kaydedilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği açıklamasına göre hükümet birlikleri tarafından geri alınan bölgelere geri dönüşler arttı. Rejim güçleri yakın bir zaman önce Humus, Halep ve başkent Şam çevresindeki bölgelerden silahlı muhalifleri çıkartmayı başarmıştı. Silahlı muhaliflerin elinde bulunan Doğu Guta ve İdlib'de süren çatışmalar ise yeni sığınmacı hareketlerine neden oldu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ülke dışına kaçan sığınmacılardan Suriye'ye dönenlerin sayısı oldukça düşük. Yılın ilk yarısında sadece 13 bin Suriyeli ülkesine geri döndü.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ayrıca Suriye'nin güneybatısında çatışmaların olduğu bölgedeki siviller için güvenli kaçış koşulları oluşturulmasını talep etti. 140 bin kişiye destek verilmesi gerektiğini açıklayan kurum, sığınmacı geri kabul merkezleriyle ilgili olarak Suriye ve Rusya ile iletişime geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Açıklamada geri dönüşlerin güvenli ve serbest bir biçimde yapılabilmesi ve uluslararası standartlara uygun gerçekleşebilmesi gerektiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler'e göre Suriye sığınmacı krizi en büyük insani kriz olmayı sürdürüyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 milyon Suriyeli yerinden olurken yaklaşık 5 milyon 600 bin sığınmacı yurtdışında, 6 milyon sığınmacı da ülke içinde bulunuyor.
AFP, Reuters / EC, BK
©Deutsche Welle Türkçe
Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum