Suriye'de Soçi Sonrası Neler Olabilir?

Muhalif savaşçılardan Muhammed Al-Hamadeen, "Eskiden PKK kontrolunda olan Burseya Dağı, bölgedeki en yüksek nokta olduğu için stratejik öneme sahip" diyor.

Türkiye'nin Suriye'nin sınır kenti Afrin'i Kürtler'in kontrolünden almak için başlattığı operasyon Pazartesi günü yoğunlaşmaya başladı. Ankara, Suriye'de IŞİD'le mücadelede önemli rol oynayan PYD'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak görüyor.

Katılımcılar Suriye'yi yedi yıl süren iç savaştan kurtarmak ve seçimler aracılığıyla ülkede demokrasiyi desteklemek üzere temel prensipler üzerinde uzlaşmıştı.

İç savaşın çözümü için toplanan Soçi Konferansında Suriye Anayasası'nda değişiklikler yapılması için 150 üyeli bir komite oluşturulması kararına varıldı.

Suriyeli çeşitli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor. Türkiye, PYD güçlerinden arındırmayı planladığı Afrin kentini stratejik bir köprü olarak görüyor. Öte yandan Rusya'nın desteklediği Suriye devletine ait uçaklar, muhalif güçleri bombalıyor.

Harekat ve çatışmalarda hayatlarını kaybeden militan ve siviller için Afrin'de Pazartesi günü cenaze töreni vardı. Saldırılarda yaralanan siviller hastanede tedavi altında. Ankara, hava saldırılarında sivillere zarar vermediğini savunuyor.

Öte yandan Rusya ve Suriye'ye ait uçakların hedefindeki İdlib'te Pazar günü en az 30 kişi öldü. Gözlemciler Pazartesi günü de Serakıp kentinde bir pazar yeri ve hastanenin hedef alındığını söylüyor.

Hükümet yanlısı ve karşıtı grupların temsilcileri Salı günü Soçi Konferansı'nda bir araya gelirken, aynı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetini arttırıyor.

Rusya, Suriye hükümetinin muhalefete karşı çabalarını desteklerken, bazı muhalif gruplar konferansa katılmadı.

Suriyeli muhaliflerden Haytham Manna, "Rusya'nın rolü genel olarak göreceli. Suriye'de sivilleri gözetmeden yapılan saldırılar ve hava saldırıları gibi birçok olumsuz şey var. Ama bir yandan da 2011 Aralık ayından beri görüşüm; Rusya olmadan, çözüm de olmayacağı yönünde" diyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, "Anayasal sürecin nihai hedefi, Suriye halkının BM gözetiminde parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, özgür ve bağımsız olarak kendi geleceklerini belirleyebilmesidir" dedi.

Suriyeli muhalifleri BM Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi ve Kürt gruplar da Soçi'deki konferansa katılmadı..