Suriye'de Tamamı Kadınlardan Oluşan İlk Televizyon Kanalı

Jin TV, ilk Kürtçe kadın televizyon kanalı. Bu kanal, Suriye’de tamamen kadınlar tarafından çalıştırılan ilk televizyon kanalı. Jin Kürtçe’de ‘kadın’ anlamına geliyor. Kanal yayınlarına resmen geçen ayın sonlarında başladı ve amacı kadınların sesini duyurmak. Jin TV’nin Arapça Bölümü Müdürü Dalsha Othman Amerikan’ın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Bu televizyon kanalı, kadınların toplumun ana unsuru olmasına rağmen marjinalize edilmesine ve kendisine kısıtlı bir rol biçilmesine karşı kuruldu. Kanal, kadınların hayat içindeki rolünü göstermek istiyor” dedi. Yeni kurulan televizyon kanalının yöneticileri, kanalın içeriğinin kadınların sesini duyurmak, Suriye ve bölgede kadınları etkileyen konuları gündeme getirmek olduğunu söylüyor. Televizyon kanalı, Kuzey Suriye’de, Kürtler’in kontrolundaki Amude kasabasında kuruldu. Programlar Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Farsça olarak yapılacak. Kanalın yayınları da hem çok dilli, hem çok kültürlü bir yapıda olacak. Şu anda 18 çalışanı bulunan kanaldaki görevlilerin sayısının, yakın zamanda arttırılması planlanıyor.

Aşırıcılığa karşı duruş Kanalın kurulduğu kasaba olan Amude, 2014 yılında IŞİD, Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği bölgeleri arttırdığında terör örgütünün elinde olan bir kasabaydı. Amerika’nın destek verdiği, Kürt ve Arap güçlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’i bölgeden çıkardı ve kasabayı özgürleştirdi. Kuzey Suriye’de Amude’nin de arasında bulunduğu bölgelerin IŞİD’ten temizlenmesinde, YPG’nin kadın savaşçılardan oluşan gücü YPJ’nin de büyük katkısı oldu. IŞİD bölgede gücünün zirvesine ulaştığında yaklaşık 10 milyon kişi Irak ve Suriye’de örgütün kontrol ettiği alanlarda yaşıyordu. Terör örgütü sivillere karşı büyük çapta acımasızca uygulamalarda bulunurken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bölge halkına kendi ideolojisini aşılamaya çalıştı. Jin TV bu ideolojiye karşı duruyor ve gelecekte de kadınların aşırıcı grupların propagandalarına kanarak bu grupların etkisi altına girmesini engelleyecek şekilde farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Kanalın kurucularından Jiyan Heve, kadınlara IŞİD ve benzer grupların kendilerine nasıl zulmettiklerini ve bu grupların gerçek yüzünü anlatabilecekleri bir platform sağlamanın kuruluş amaçlarından biri olduğunu söylüyor.

Jiyan Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Biz teröristlerin propagandasına karşı bir yol arıyoruz ve bu noktada Jin TV bunu yapmak için iyi bir platform” dedi. Uzmanlar, kadınların, dünyadaki toplumlar içinde radikalizm ve aşırıcılığın önüne geçilmesi konusunda, kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor. Georgetown Üniversitesi Kadınlar için Barış ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 2018 Nisan ayında yayınlanan rapora göre, kadınlar, aşırılıcığa karşı toplum içinde hayati bir rol oynayabilecek ana etken olarak değerlendiriliyor. Raporda, “Bireylerin ve toplumların rehabilite edilmesi ve radikallikten uzaklaştırılmasında sürekliğinin sağlanabilmesi için güvenilir ve güçlü kadın liderlerin olması hayatı önem taşıyor” deniliyor. Klişeler Yeni açılan televizyon kanalında çalışan herkes, kadınların kapasitesi ve toplumdaki rolü konusundaki klişeleri yıkmaya çalışıyor. Jin TV’de görüntü editörü olarak çalışan Dilav Hori, kadınlarla ilgili algının değişmesine yardımcı olmak istediğini söylüyor.