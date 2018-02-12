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Suriye’de Yakalanan IŞİD Militanları Nerede Yargılanacak?

12.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Uluslararası koalisyonun çabaları sonucu Suriye ve Irak’ta neredeyse bitme noktasına gelen IŞİD örgütünün yakalanan militanlarının nerede yargılanacağı ya da haklarında nasıl bir işlem yapılacağı en büyük soru işaretlerinden biri

Suriye’de Yakalanan IŞİD Militanları Nerede Yargılanacak?

Uluslararası koalisyonun çabaları sonucu Suriye ve Irak’ta neredeyse bitme noktasına gelen IŞİD örgütünün yakalanan militanlarının nerede yargılanacağı ya da haklarında nasıl bir işlem yapılacağı en büyük soru işaretlerinden biri.

Türkiye’nin PKK bağlantılı terör örgütü olarak nitelediği ancak Suriye’de Amerika’nın ortağı konumundaki YPG, Suriye’de çok sayıda IŞİD’in yabancı savaşçılarını elinde tuttuğunu, ancak hiçbir ülkenin onları geri istemediğini belirtti.

Açıklamaya göre Rusya, Avrupa, Çin, Japonya ve Arap ülkeleri dahil dünyanın her yerinden IŞİD militanı YPG’nin elinde bulunuyor.

Bunların çoğunluğunun Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerinden olduğu bildiriliyor.

Militanların geleceği belirsiz. Onları adalet önüne çıkarma tartışmaları henüz bir sonuca varmadı, özellikle Avrupa’da. Dönmelerine izin verilip verilmemesi de tartışılıyor.

Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin uluslararası alanda tanınması gibi bir durum yok. Yerel mahkemeleri yöneten Suriye devletiyse Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolundaki bölgelerde etkili değil.

Militanları elinde tutan SDG de militanlara ne olacağını bilmediğini belirtiyor.

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis’in konuyu NATO savunma bakanları toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.

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