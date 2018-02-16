Suriye'de yüzlerce Rus'un öldüğü iddia edildi

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun 7 Şubat'ta Deyr ez Zor'da düzenlediği hava saldırısında kaç kişinin öldüğü konusundaki tartışmalar sürüyor. Esad'a bağlı milislerin ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırmasına koalisyon güçleri yanıt vermişti. Koalisyon, saldırının ardından 100'ü aşkın milisin öldürüldüğünü bildirmiş, Amerikan CBS televizyonu ölenler arasında Rus paralı askerlerinin de bulunduğunu iddia etmişti.

Reuters haber ajansı üç ayrı kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu saldırıda Kremlin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus askeri firmasında çalışan 300 erkeğin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu. Öldürülenlerin, ağır silah ve tanklarla donatılan, Şam rejimini destekleyen özel Rus güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerler olduğu belirtildi. Haberde adının açıklanmasını istemeyen Rus ordusundan bir doktor, saldırıda 100 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Moskova'daki askeri bir hastanede çalışan söz konusu doktor, saldırıda yaralananların Suriye'den tahliye edilerek tedavi için Rusya'ya getirildiğini, Moskova'ya en az üç uçak dolusu yaralı taşındığını kaydetti. Doktor, bulunduğu hastanedeki 50'den fazla yaralıdan 30'unun durumunun ağır olduğunu söyledi.