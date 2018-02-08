HABER

Suriye'de Yüzü Aşkın Esat Yanlısı Savaşçı Öldürüldü

08.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon ve koalisyonun destek verdiği yerel kuvvetler, Esat rejimine bağlı silahlı güçlerin saldırısını geri püskürttü. Çatışmalarda Şam hükümetine bağlı yüzü aşkın savaşçı öldürüldü

Suriye'de Yüzü Aşkın Esat Yanlısı Savaşçı Öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon ve koalisyonun destek verdiği yerel kuvvetler, Esat rejimine bağlı silahlı güçlerin saldırısını geri püskürttü. Çatışmalarda Şam hükümetine bağlı yüzü aşkın savaşçı öldürüldü.

Reuters’a konuşan, ancak adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, karşı taraftaki ölü sayısının saldırının ne kadar kapsamlı ve eşgüdümlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Aynı yetkiliye göre koalisyonu hedef alan bu saldırıda kullanılan 500 kadar Esat yanlısı savaşçı, topçu birlikleri, obüs, tank ve roketatarlardan destek aldı.

Dün gece yaşanan saldırıda hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığı belirtildi.

Esat’a bağlı güçlerin hedef aldığı Deyrizor karargahı, Suriye Demokratik Güçlerİ’nin kontrolunda bulunuyor. Ancak karargahta Amerikan askerlerinin de bulunduğu kaydedildi. Saldırıda yalnızca bir SDG üyesi yaralandı.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili, rejim yanlısı güçlerin geçen eylül ayında SDG’nin IŞİD’in elinden kurtardığı bölgeyi almaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı. Yetkiliye göre Esat destekçisi güçlerin bölgedeki hedefleri Kuşam’daki petrol kuyuları. Bu kuyular 2014 ve 2017 yılları arasında IŞİD’in en önemli gelir kaynağını oluşturuyordu.

Saldırıyı düzenlediği bildirilen güçler hakkında ne Amerikalı, ne de koalisyon yetkililerinden ek bilgi alınabildi. Bununla birlikte Suriye ordusuna İran destekli milis güçleriyle Rus ordusunun destek verdiği biliniyor.

Reuters’a bilgi veren Amerikalı yetkili, Deyrizor’da SDG güçlerinin olduğu yönünde, saldırının çok öncesinde Rus yetkililerin bilgilendirildiğini söyledi. Yetkili, saldırı öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus muhataplarıyla sürekli temasta olduklarını da belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzine büyük indirim geliyor

Benzine büyük indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

Gamze Aksu Survivor'a katıldı! Olay oldu!

Gamze Aksu Survivor'a katıldı! Olay oldu!

Dilan Çıtak rezil oldu!

Dilan Çıtak rezil oldu!

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

İlginizi Çekebilir

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Çin Avrupa medyasına sızıyor

Araştırma: Çin Avrupa medyasına sızıyor

İngiltere parlamentosunda cinsel taciz anketi

İngiltere parlamentosunda cinsel taciz anketi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Güney Kore yolcusu

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Güney Kore yolcusu

'Koalisyonun Bedeli Ağır Olacak'

'Koalisyonun Bedeli Ağır Olacak'

‘Türkiye’yle Askeri İletişimimiz Mükemmel’

‘Türkiye’yle Askeri İletişimimiz Mükemmel’

‘Piyasalardaki Düşüşe Rağmen Ekonomi Büyümeyi Sürdürecek’

‘Piyasalardaki Düşüşe Rağmen Ekonomi Büyümeyi Sürdürecek’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.