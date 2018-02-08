Suriye'de Yüzü Aşkın Esat Yanlısı Savaşçı Öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon ve koalisyonun destek verdiği yerel kuvvetler, Esat rejimine bağlı silahlı güçlerin saldırısını geri püskürttü. Çatışmalarda Şam hükümetine bağlı yüzü aşkın savaşçı öldürüldü.

Reuters’a konuşan, ancak adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, karşı taraftaki ölü sayısının saldırının ne kadar kapsamlı ve eşgüdümlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Aynı yetkiliye göre koalisyonu hedef alan bu saldırıda kullanılan 500 kadar Esat yanlısı savaşçı, topçu birlikleri, obüs, tank ve roketatarlardan destek aldı.

Dün gece yaşanan saldırıda hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığı belirtildi.

Esat’a bağlı güçlerin hedef aldığı Deyrizor karargahı, Suriye Demokratik Güçlerİ’nin kontrolunda bulunuyor. Ancak karargahta Amerikan askerlerinin de bulunduğu kaydedildi. Saldırıda yalnızca bir SDG üyesi yaralandı.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili, rejim yanlısı güçlerin geçen eylül ayında SDG’nin IŞİD’in elinden kurtardığı bölgeyi almaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı. Yetkiliye göre Esat destekçisi güçlerin bölgedeki hedefleri Kuşam’daki petrol kuyuları. Bu kuyular 2014 ve 2017 yılları arasında IŞİD’in en önemli gelir kaynağını oluşturuyordu.