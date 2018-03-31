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Suriye’deki Bombalı Saldırıda İki Koalisyon Askeri Öldü

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun iki askeri, Suriye’deki bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Amerikalı bir yetkili, ölenlerden birinin ABD askeri olduğunu açıkladı

Suriye’deki Bombalı Saldırıda İki Koalisyon Askeri Öldü

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun iki askeri, Suriye’deki bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Amerikalı bir yetkili, ölenlerden birinin ABD askeri olduğunu açıkladı.

İsmini açıklamayan yetkili, diğer askerin hangi ülke vatandaşı olduğunu ise söylemedi.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada da Perşembe gecesi düzenlenen saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtildi

5 askerin de yaralandığı saldırının tam olarak nerede olduğu ile ilgili ilk aşamada bilgi verilmemişti.

Koaliyon sözcüsü Albay Ryan Dillon son açıklamasında, olayın Menbiç’te yaşandığını söyledi. Dillon, incelemelerin sürdüğünü, ellerinde şu anda daha fazla bilgi olmadığını kaydetti.

Haber ajansı Associated Press’e açıklama yapan Menbiç Askeri Konseyi Başkanı Mohammed Abu Adel, bombanın Konsey’in bulunduğu güvenlik karargahına yüzlerce metre uzakta bir yol kenarında patladığını söylemişti.

Menbiç, Türkiye ile ABD arasındaki en önemli kriz noktalarından biri. ABD’nin Menbiç’te YPG birliklerine destek vermesine tepki gösteren Ankara, Afrin’den sonra Menbiç’e de operasyon düzenleyebileceğinin sinyalini veriyor.

Öte yandan Suriye’nin Doğu Guta bölgesinden tahliyelerle ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, militanların ve ailelerinin Duma kentinden çıkarılması konusunda, bölgedeki en büyük isyancı grupla anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Ceyş El İslam ise Rusya’yla böyle bir mutabakata varıldığını yalanladı. Muhalif grubun sözcüsü Hamza Bayraktar, Associated Press’e yaptığı açıklamada, örgütün tahliye ve nüfus değişimini reddettiğini söyledi.

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