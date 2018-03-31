Suriye’deki Bombalı Saldırıda İki Koalisyon Askeri Öldü

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun iki askeri, Suriye’deki bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Amerikalı bir yetkili, ölenlerden birinin ABD askeri olduğunu açıkladı.

İsmini açıklamayan yetkili, diğer askerin hangi ülke vatandaşı olduğunu ise söylemedi.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada da Perşembe gecesi düzenlenen saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtildi

5 askerin de yaralandığı saldırının tam olarak nerede olduğu ile ilgili ilk aşamada bilgi verilmemişti.

Koaliyon sözcüsü Albay Ryan Dillon son açıklamasında, olayın Menbiç’te yaşandığını söyledi. Dillon, incelemelerin sürdüğünü, ellerinde şu anda daha fazla bilgi olmadığını kaydetti.

Haber ajansı Associated Press’e açıklama yapan Menbiç Askeri Konseyi Başkanı Mohammed Abu Adel, bombanın Konsey’in bulunduğu güvenlik karargahına yüzlerce metre uzakta bir yol kenarında patladığını söylemişti.

Menbiç, Türkiye ile ABD arasındaki en önemli kriz noktalarından biri. ABD’nin Menbiç’te YPG birliklerine destek vermesine tepki gösteren Ankara, Afrin’den sonra Menbiç’e de operasyon düzenleyebileceğinin sinyalini veriyor.