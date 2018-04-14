Suriye'deki bu noktaya nasıl gelindi?

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma kentine 7 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı iddiaları sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutarak “Başkan Putin, Rusya ve İran, Esad hayvanını destekledikleri için sorumlular. Büyük bir bedel ödenecek” dedi ve Trump'tan daha sonra art arda Twitter paylaşımları geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere'den ortak tutum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da hafta içinde Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunun kanıtlanması halinde buna karşılık verileceği açıklaması yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Duma’daki kimyasal saldırı iddialarını “rezalet” olarak nitelendirerek ABD ve Fransa’nın tutumuna destek verdi. Üç lider hafta içinde yaptıkları telefon görüşmelerinde, kimyasal silah kullanılmasına uluslararası çapta sert tepki gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.