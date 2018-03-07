Suriye'deki cihatçıların yeni çatı örgütü: Hurras el Din

4 Mart'ta El Kaide yanlısı cihatçı örgütler Çeyş el Bediye, El Malahim ve Jeyş el Sahil HD'ye katıldıklarını duyurdu. Kısa süre sonra HD bu katılım açıklamalarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İlk bakışta, HD'nin üyeleri ve/veya ilişkide olduğu örgütler net değil, ancak El Kaide'yle bağlantılı olduğu yönünde güçlü işaretler var.

Hurras el Din (HD) El Kaide'nin Suriye'deki yeni şubesi olabilir, ancak şu ana dek bu bağı kanıtlayacak somut bir veri yok.

Bu gruplar, Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün Temmuz 2016'da Nusra Cephesi olarak bilindiği dönemde El Kaide'yle bağlarını koparttığını duyurmasının ardından kopan fraksiyonlardı.

Bazı El Kaide yanlısı grupların biat ettiğini açıkladığı Hurras el Din (Dinin Muhafızları) adlı örgüt, kuruluşunu 27 Şubat'ta internet üzerinden duyurdu.

Telegram mesajlaşma programındaki güvenilir bir El Kaide yanlısı kaynak daha önce isimleri duyulmayan cihatçı örgütler Saraya Kabul, Guta ve Duma Tugayları, Ebu Bekir el Sıddık Tugayı ve Ebu Ubeyde el Cerrah'ın da HD'ye biat ettiğini açıkladı.

Ancak HD henüz bu örgütlerin gerçekten bir parçaları olup olmadığını doğrulamadı.

HD'nin liderinin kim olduğu henüz duyurulmasa da Telegram'daki doğrulanmayan bir paylaşıma göre, örgütün lideri Ebu Humam el Şami adlı bir kişi.

Faruk el Suri adıyla da bilinen El Şami Nusra Cephesi döneminde El Kaide'nin Suriye'deki askeri komutanıydı.

Son günlerde HTŞ'den ayrılan El Kaide'ye sadık militanlar adına HTŞ'nin lider kadrosuyla taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için yapılan müzakereleri yürütmüştü.

HD'nin Suriye'deki başlıca bölgesi net değil ve örgüte katılan gruplar Suriye'nin farklı bölgelerinde, ülkenin güneybatısı, batıdaki dağlık bölge, Guta ve Şam kırsalında etkin.

HD'nin ilk resmi ve şu ana kadarki tek açıklaması, eylem çağrısında bulunduğu Doğu Guta'ya odaklanmıştı.