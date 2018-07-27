Suriye’deki İç Savaşta 7 Bin Çocuk Ya Öldü Ya da Sakat Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ özel oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri'nin Çatışmalar ve Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’deki iç savaşta yedi bin çocuğun ya öldüğünü ya da sakat kaldığını söyledi.
BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ni bölgedeki insani yardım çalışmaları ve sivillerin durumuyla ilgili bilgilendirdi.
Özel Temsilci Gamba, Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşta çocukların çok uzun bir süredir çatışan tüm tarafların istismarına uğradığını kaydetti. Gamba, “Suriye’de kullanılan ve istismar edilen çocukların, barışın gerçekten ne anlama geldiğini öğrenmeleri, kendi geleceklerine inanmalarını sağlamak uzun bir zaman alacak” dedi.
‘Suriyeli çocuklar artık çocukluklarını yaşamalı’
Gamba, çocukların Suriye’de 2011 yılının Mart ayında patlak veren iç savaşın en büyük kurbanları olduğunu kaydetti. Suriye’deki iç savaştaki silahlı çatışmaların kurbanları haline dönüşen çocukların çok uzun süre boyunca kullanıldıklarını kaydeden Gamba, “Suriye’de çocuklukları ellerinden alınan çocuklar artık barışın sağlanmasıyla normalleşmeli. Çocukluklarını yeniden yaşayabilmeli” dedi.
İç savaşta çocukların büyük mağduriyetlere uğradığını kaydeden Gamba, “Suriye’deki çocuklar, evlerinde, okullarında, kamplarda, gözaltı merkezlerinde çok korkunç mağduriyetler yaşadılar. Çok ciddi tacizlere uğradılar. Öldürüldüler, sakat bırakıldılar” diye konuştu.
Gamba, çocuk istismarlarının ve kayıplarının çoğunun son altı ay içinde yaşandığını belirtti. En büyük mağduriyetlerin Afrin, Hama, İdlib, Doğu Guta ve Dera bölgelerindeki taraflar arasındaki çatışmalarda yaşandığını belirten Gamba, “Suriye'de hiç huzur görmemiş çocuklar var. Barış kelimesinin anlamını bile bilmiyorlar. Bu iç savaş boyunca yaşanan çatışmalar arasında doğup büyüyen çocukların acı hikayelerini dinlemek beni derinden rahatsız ediyor. Barış kelimesinin anlamını bile bilmiyorlar” dedi.
‘4,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç’
Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ oturumunda konsey üyeleriyle bölgedeki insani yardımla ilgili son bilgileri paylaştı.
Lowcock, Suriye’de yaşanan savaşta çocukların yaşadıklarının bir dram olduğunu belirterek, “Çocuklar bu savaşın en büyük kurbanı. Suriye'nin çaresiz çocuklarına yapılanlar gerçekten hayal bile edilemez. Ülkenin geleceği olan Suriyeli çocukların haklarına saygı duyulması ve korunmasını sağlamalıyız“ dedi.
Bölgedeki insani yardım çalışmalarının tüm olumsuz şartlara rağmen sürdüğünü kaydeden Lowcock, Kasım 2017'den bu yana Halep ve İdlib yönetimlerinde insani yardım ihtiyacı olan toplam kişi sayısının, yaklaşık 600 bin kişi artarak toplamda yaklaşık 4,2 milyon kişiye yükseldiğini söyledi.
‘Rakka’ya dönüşler tüm risklere rağmen sürüyor’
Lowcock, Doğu Guta’da insani yardım ihtiyacı talebinin fazla olduğunu belirtti. Günlük yaşamın ise yavaş yavaş normale döndüğünü kaydeden Lowcock, çoğunluğunu 15 ile 65 yaşları arasındaki erkeklerin oluşturduğu yaklaşık on bin kişinin yerlerinden olduktan sonra Şam’ın kırsal bölgesine geçici olarak yerleştiğini bildirdi. Lowcock, IŞİD’in elinden alınan Rakka kentineysetüm tehlike ve risklere rağmen dönüşler olduğunu kaydetti. Lowcock, IŞİD’in elindeki Deir-ez-Zor'un doğu bölgesindeki sivillerin durumu için de “çok ciddi endişeler” taşıdığını söyledi.
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