Suriye’deki İç Savaşta 7 Bin Çocuk Ya Öldü Ya da Sakat Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ özel oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri'nin Çatışmalar ve Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’deki iç savaşta yedi bin çocuğun ya öldüğünü ya da sakat kaldığını söyledi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ni bölgedeki insani yardım çalışmaları ve sivillerin durumuyla ilgili bilgilendirdi.

Özel Temsilci Gamba, Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşta çocukların çok uzun bir süredir çatışan tüm tarafların istismarına uğradığını kaydetti. Gamba, “Suriye’de kullanılan ve istismar edilen çocukların, barışın gerçekten ne anlama geldiğini öğrenmeleri, kendi geleceklerine inanmalarını sağlamak uzun bir zaman alacak” dedi.

‘Suriyeli çocuklar artık çocukluklarını yaşamalı’

Gamba, çocukların Suriye’de 2011 yılının Mart ayında patlak veren iç savaşın en büyük kurbanları olduğunu kaydetti. Suriye’deki iç savaştaki silahlı çatışmaların kurbanları haline dönüşen çocukların çok uzun süre boyunca kullanıldıklarını kaydeden Gamba, “Suriye’de çocuklukları ellerinden alınan çocuklar artık barışın sağlanmasıyla normalleşmeli. Çocukluklarını yeniden yaşayabilmeli” dedi.