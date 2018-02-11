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Suriye'deki saldırıların ardından İsrail'den İran'a uyarı

11.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin on yıllardan bu yana Suriye'deki en büyük hava saldırılarını düzenlemesinin ardından İsrail'in kendisini "tüm saldırılara karşı savunacağını" söyledi. Saldırılarda bir İsrail F-16'sı Suriye tarafından düşürülmüştü.

Suriye'deki saldırıların ardından İsrail'den İran'a uyarı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin on yıllardan bu yana Suriye'deki en büyük hava saldırılarını düzenlemesinin ardından İsrail'in kendisini "tüm saldırılara karşı savunacağını" söyledi.

İsrail, İran'a ait bir insansız hava aracının vurulduğunu söylemesinin ardından İran'a ait hedeflere yönelik saldırılar düzenlemişti.

İran ise İsrail'in iddiasını reddetti.

Bu saldırılar sırasında İsrail'e ait bir F-16 uçağı Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından vurulmuş ve İsrail'in kuzeyinde düşmüştü.

İki pilotun, uçak İsrail'in kuzeyindeki bir bölgede düşmeden önce paraşütle karaya indikleri belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ülkesinin "egemenlik haklarına zarar verecek tüm girişimlere karşı kendisini koruma politikasının çok açık olduğunu vurguladı.

Netanyahu "İran yüzsüzce İsrail'in egemenliğini ihlal etti. Suriye topraklarından İsrail'e bir insansız hava aracı yolladılar. İsrail, İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor" dedi.

Netanyahu İran'ın Suriye'ye askeri olarak yerleşme girişimlerini karşı duracaklarını da söylemesine karşın, "İsrail'in barış istediğini" de vurguladı.

Olaya verilen tepkilerse şöyle

  • ABD Dışişleri Bakanı İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğini belirtirken, olaydan İran'ı sorumlu tuttu.
  • Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yapan Rusya lideri Vladimir Putin, "gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmanmasından kaçınılması gerektiğini" söyledi.
  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Suriye'nin sınırları dışına taşma ihtimali olan gerilimin derhal düşürülmesi çağrısı yaptı.

Rusya ile birlikte İran, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

Geçen Kasım ayında, bir Batılı istihbarat kaynağı BBC'ye, 'Tahran'ın Suriye içinde daimi bir askeri üs kurmakta olduğunu' söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini' açıklamıştı.

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